Clément (ASM) positive malgré l'élimination, le prix de Balogun (Reims) fixé

Arsenal a fixé le prix pour Folarin Balogun (Reims)

Co-meilleur marqueur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé (PSG) et Jonathan David (LOSC), Folarin Balogun (Stade de Reims) est LA révélation de la saison en France. Du côté d'Arsenal, le club propriétaire de l'attaquant, on se frotte déjà les mains.

En effet, Football Insider rapporte que plusieurs clubs de Premier League sont déjà sur les rangs pour récupérer Balogun l'an prochain et que les Gunners ont déjà fixé un prix de vente conséquent à leur canonnier : 40 M€. Disposant d'Eddie Nketiah ou encore Gabriel Jesus, Mikel Arteta n'a pas spécialement besoin de Balogun la saison prochaine dans son effectif et une belle vente ne se refuse pas...

AS Monaco : Philippe Clement positive après l'élimination

Hier soir, Monaco a pris un gros coup sur la tête en se faisant sortir de l'Europa League par le Bayer Leverkusen aux tirs au but (2-3, 3 t.a.b. à 5). Les joueurs de la Principauté pensaient avoir fait le plus dur après leur succès en Allemagne la semaine dernière mais ils ont dû s'incliner au bout de la nuit. Néanmoins, leur entraîneur, Philippe Clement, a tenu à rester positif, surtout que se profile le derby contre Nice dans deux jours : "Je suis beaucoup plus fier que déçu, avec toutes les circonstances et nos deux latéraux droits blessés (Vanderson et Aguilar). On peut rentrer à la maison et casser des choses à cause de la déception mais on doit regarder vers l'avant".

Toulouse FC : Branco van den Boomen, la bonne passe

Auteur de cinq buts et sept passes décisives cette saison en Ligue 1, Branco van den Boomen (Toulouse, 27 ans) réussit ses débuts dans l'élite du football français. Dans un club comme le Téfécé, où on raffole de la Data, un chiffre marque la réussite du Batave. En effet, comme le rapporte le site LesViolets.com, Branco « VdB » distribue en moyenne 2,61 passes clés par match (passe conduisant à un tir). Dans l'exercice, il est même le deuxième meilleur joueur de Ligue 1...

MHSC : Leroy forfait pour Lens

Le jeune milieu de terrain Léo Leroy (23 ans), fils de l'ancien joueur du PSG et de l'OM Jérôme Leroy, n'affrontera pas le RC Lens demain. Son entraîneur, Michel der Zakarian, a expliqué qu'il était forfait depuis sa blessure contractée à Troyes (1-0) le week-end dernier. Il avait été titularisé lors de 8 des 9 derniers matches du club héraultais.

Girondins : il y avait du beau monde sur Cassubie

Comme révélé hier, les Girondins de Bordeaux ont entériné la signature pour la saison prochaine du milieu de Niort Yohan Cassubie (22 ans). Un joueur qui s'est engagé pour trois saisons jusqu'en juin 2026 et qui fait figure de très bonne pioche pour Gérard Lopez et ses équipes. D'après La Nouvelle République, Bordeaux a gagné une rude bataille face à trois autres clubs de Ligue 2 (SM Caen, Pau FC, Nîmes Olympique) mais également contre des formations espagnoles, portugaises et italiennes.