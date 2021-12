Un joueur de l'OGC Nice naturalisé français, Costil (Girondins) donne rendez-vous pour son avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Benitez naturalisé français

Le gardien argentin de l’OGC Nice, Walter Benitez, a annoncé sur son compte Twitter avoir obtenu la nationalité française, lui qui se déclarait prêt à jouer avec l’équipe de France en 2020.

Je suis chez moi 🇫🇷❤️ pic.twitter.com/SGnsTyQBpP — Walter Benitez (@benitezwalterok) December 9, 2021

Costil se laisse du temps pour son avenir

En fin de contrat en juin prochain avec les Girondins de Bordeaux, Benoit Costil, qui n'est pas fermé à l'idée de prolonger avec le club girondin, aurait donné rendez-vous en février-mars à ses dirigeants pour discuter d'une éventuelle prolongation de contrat, selon les informations de Sud Ouest.

Kovac croit à l'exploit face au PSG

L'AS Monaco se déplace ce dimanche sur la pelouse du Paris Saint-Germain, en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Après le match nul concédé ce jeudi face à Sturm Graz (1-1), pour le sixième et dernier match de poule de la Ligue Europa, l'entraîneur monégasque, Niko Kovac, a annoncé la couleur pour le choc face au PSG. "On finit avec douze points, sans défaite, tout est très positif. Maintenant, on va préparer notre voyage à Paris, c'est un gros adversaire. Personne ne nous voit gagner, on y va pour créer la surprise. Le favori est clair, c'est le PSG. On croit en nous, en nos forces. Fofana, Maripan, et Nübel reviennent, et on n'a pas eu de blessures ce soir. Le PSG s'est reposé mais ce n'est pas un problème."

💬 Les mots de notre coach après cette phase de poules réussie.https://t.co/eA8zAbLfB0 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 9, 2021