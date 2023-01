Un joueur de Lens file à Rennes, Moffi se rapproche de Nice, un nouveau buteur à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

RC Lens : un joueur file au Stade Rennais Si le Stade Rennais s’est récemment mis en évidence en se faisant prêter Karl Toko-Ekambi par l’OL, un autre joueur a signé en catimini en provenance du RC Lens ! « Le milieu offensif José Capon (2003), qui est le frère de la compagne de Benjamin Bourigeaud, quitte Lens et rejoint Rennes, où il devrait évoluer avec l’équipe réserve en N2 », a lancé le journaliste de So Foot Clément Gavard sur Twitter. Le milieu offensif José Capon (2003), qui est le frère de la compagne de Benjamin Bourigeaud, quitte Lens et rejoint le #SRFC, où il devrait évoluer avec l’équipe réserve en N2. — Clément Gavard (@Clem_Gavv) January 28, 2023

SCO Angers : Boufal se rapproche de la sortie Invité à répondre aux questions sur la suite du mercato hivernal du SCO juste avant la lourde défaite à Brest hier (0-4), Abdel Bouhazama a clairement ouvert la porte à Sofiane Boufal. « Il se peut qu’il nous quitte (…) On ne prend pas de risque. Je préfère avoir des joueurs à 100% », a avoué l’entraîneur angevin au micro de Prime Video. Arrivé en 2020, l’ailier marocain de 29 ans vivrait donc ses dernières heures en Anjou. En 57 matchs, il a inscrit 13 buts toutes compétitions confondues. OM : Gueye pas remplacé à Marseille Dans son édition du jour, La Provence explique que Pape Gueye, qui va rejoindre Séville en prêt, ne sera pas remplacé. L’international sénégalais devrait prendre un jet privé ce soir (19h) pour rallier l’Andalousie, où il retrouvera Jorge Sampaoli. Au milieu de terrain, l'OM pourra compter sur Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier, Azzedine Ounahi et même encore sur la polyvalence de Ruslan Malinovskyi. Ils ne seront finalement que 19 joueurs confirmés dans cet effectif. FC Lorient : Makengo ciblé ? Désireux de renforcer son milieu de terrain avant la fin du mercato hivernal, le FC Lorient a une priorité Jean-Victor Makengo. Selon Foot Mercato, le joueur de l’Udinese, passé par le SM Caen et l’OGC Nice, pourrait bientôt atterrir en Bretagne. Les deux parties seraient proches d’un accord pour un montant supérieur à 10 millions d’euros. En plus de cette piste, les Merlus ont bien coché le nom d’Ayman Kari, prometteur milieu du PSG âgé de 18 ans. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs. Par ailleurs, FM affirme qu’Hervé Koffi ne viendra pas renforcer le poste de gardien. Girondins : un attaquant prometteur tout proche ? Si les Girondins sont sur le point de vendre Alberth Elis au Stade Brestois, un attaquant prometteur serait ciblé et attendu à Bordeaux. Selon Girondinfos, bien informé sur les arcanes du club aquitain, Gérard Lopez a déjà trouvé un accord depuis deux semaines avec un jeune milieu offensif pouvant jouer dans la verticalité sur tous les fronts de l’attaque. Très technique il apportera de la qualité dans la finition. Son nom n’a pas encore filtré. 🚨Les @girondins ont trouvé un accord depuis 2 semaines avec un jeune attaquant prometteur pouvant jouer dans la verticalité sur tous les fronts de l’attaque.



Très technique il apportera de la qualité dans la finition de l’attaque @girondins !



Informations à venir⏳@diabate33 https://t.co/aSq6YA9Sld — Girondinfos (@Girondinfos) January 29, 2023

Podcast Men's Up Life

AS Monaco : Jean Lucas vers l’Espanyol Barcelone ?

Non utilisé par Philippe Clement à l’AS Monaco, Jean Lucas espère être prêté à l’Espanyol Barcelone. Mais son club, qui pensait le faire partir à Palmeiras, ne souhaite qu’un transfert sec. Selon L’Équipe, les discussions se poursuivent entre les différentes parties.

OGC Nice : Brahimi retenu, Moffi enfin ferré ?

En raison de la blessure à un genou de Nicolas Pépé, l’OGC Nice a décidé de retenir Billal Brahimi (22 ans), qui devait s’engager en prêt avec Troyes aujourd’hui. Sauf nouveau changement, le milieu offensif international algérien va désormais terminer la saison au Gym. Par ailleurs, Mohamed Toubache-Ter laisse entendre que Nice serait « sur le point d’accéder aux nombreuses demandes du board lorientais. La très grosse offre pour Terem Moffi a été faite avant le match Nice-Lille hier à l’Allianz Riviera (1-0) : elle est de 25M€ + 5M€ + %. Offre pas encore acceptée. »

Stade Brestois : Honorat revient très fort

Même si Franck Honorat a mis du temps à retrouver son esprit et ses jambes, la trêve due à la Coupe du monde lui a été bénéfique. Passeur face au RC Lens (1-3), il y a huit jours, en 16es de finale de la Coupe de France, l’ailier du Stade Brestois a réussi hier sa meilleure sortie de la saison contre le SCO (4-0), impliqué sur les quatre buts : il a inscrit le troisième (60e), a été double passeur décisif (14e, 84e) et à l’origine du deuxième (34e), sur un énième centre. « Ça me pousse à faire encore plus, car je sens que j’ai le potentiel pour mieux faire, a-t-il reconnu. J’ai toujours envie d’aller de l’avant. Je centre et il y a toujours quelqu’un pour mettre une tête. Et j’ai réussi à marquer. Ça fait du bien pour la confiance. »

Montpellier HSC : Madividi revit, Lecomte brille déjà

Auteur d’un doublé à Auxerre hier (2-0), Stephy Mavididi a redonné des couleurs au MHSC. « Je suis très content pour Stephy, il le mérite, il bosse beaucoup et n’était pas récompensé, l’a félicité Romain Pitau. On discutait avec lui, on savait que ça allait arriver. » Benjamin Lecomte, qui a repoussé un penalty pour son grand retour dans les buts héraultais, a été nommé dans l’équipe type de cette 20e journée de Ligue 1 avec l’excellente note de 8. Il a devancé Anthony Lopes et Kasper Schmeichel, pourtant énormes à l’OL et Nice.

Tous deux crédités d’un 8 dans les colonnes de @lequipe, Benjamin Lecomte et Stephy Mavididi mènent L’Équipe Type de la 20e journée !#AJAMHSC #TeamMHSC 🔷🔶 pic.twitter.com/vawhJF0Eu3 — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) January 30, 2023

Clermont : Gastien satisfait après Nantes

Si Clermont et le FC Nantes n’ont pas offert de spectacle digne de ce nom hier en Auvergne (0-0), Pascal Gastien s’est satisfait du point pris par son équipe devant une équipe qui reste désormais sur 7 clean-sheets d’affilée. « On s’est créé pas mal de situations, il nous manque la finition, a-t-il concédé en conférence de presse. C’est dû à la qualité de la défense adverse et on a été assez maladroits. En deuxième période, on n’était pas loin de les faire craquer, on a monopolisé le ballon. On a essayé de jouer crânement notre chance, mais on a mal terminé nos actions. »

Stade de Reims : Still savoure après Paris

Remplaçant d’Oscar Garcia sur le banc du Stade de Reims fin 2022, Will Still a fait de cette équipe une formation désormais crainte par toute la Ligue 1. Hier, les Marnais ont ainsi pris un point à Paris (1-1) sans qu’il n’y est grand-chose à redire sur le résultat final. « On mérite ce point, confirme l’entraîneur belge. Dans le contenu, on a proposé des choses intéressantes avec ou sans ballon. Notre équipe n’a pas eu peur et n’avait pas de complexe. Le but encaissé est embêtant. Mais il fait partie du jeu. On a tenu bon, on n’a pas perdu espoir. J’ai dit aux gars qu’il fallait l’emporter mercredi contre Lorient. Sinon ce point ne servira pas à grand-chose. »

RC Strasbourg : Le Scornet déjà agacé par ses joueurs

Confirmé par Marc Keller sur le banc du RC Strasbourg jusqu’en fin de saison, Mathieu Le Scornet a connu le goût amer de la défaite hier à la Meinau contre le Toulouse FC (1-2). « On a bien attaqué la rencontre, avec de très bonnes intentions de jeu, mais cela n’a pas suffi. Cela a décliné tout au long du match. On a la chance d’avoir un gros match mercredi (à Rennes) pour inverser la tendance », a dû reconnaître le coach du RCSA, remonté contre ses joueurs. Et ce, comme l’a révélé le défenseur Maxime Le Marchand en zone mixte : « Il nous a dit qu’on n’avait pas respecté le plan de jeu par moments, en particulier pour trouver des passes différentes et davantage de solutions offensives. »

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.



Bastien Aubert

Rédacteur