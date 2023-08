Un lofteur veut résilier au PSG, brouille Nice-Lorient, feu vert pour Doku à City ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Wijnaldum veut résilier, Paris refuse

Dans le groupe des joueurs sur lesquels le PSG ne compte plus, Georginio Wijnaldum a proposé à sa direction de résilier, selon L'Equipe. Le club parisien a refusé, il demande 6 M€ pour libérer le joueur de sa dernière année de contrat.

Rennes a fixé le prix de Doku

Selon Foot Mercato, Rennes a refusé une offre de West Ham pour Jérémy Doku. Le club breton demanderait 55 M€ pour céder son ailier belge. Fabrizio Romano ajoute que Manchester City avance alors qu'une nouvelle proposition verbale proche du package 55/60 M€ est en cours de discussion avec Rennes. Il y a de la concurrence mais le club anglais espère parvenir à un accord avec son homologue breton cette semaine après le feu vert du joueur depuis début août.

EXCL: Man City, advancing on Jeremy Doku deal as new verbal proposal close to €55/60m package is being discussed with Rennes 🚨🔵 #MCFC



There’s competition but City hope to reach an agreement with Rennes this week — after green light on player side since beginning of August. pic.twitter.com/kLRoWL1BDw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023

Zakharyan a snobé Chelsea et Strasbourg pour la Real Sociedad

Suivi de près par la Lazio et Chelsea, qui envisageait de le prêter à Strasbourg, le milieu offensif arménien Arsen Zakharyan (20 ans) prend finalement le chemin de la Real Sociedad. Le club basque a déboursé 13 M€ (2M€ de bonus) pour l'enrôler.

💥 SORTEO 💥



¡Sorteamos la camiseta de 𝐀𝐫𝐬𝐞𝐧 𝐙𝐚𝐤𝐡𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧 entre todos los que hagáis RT a este tuit!#AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 20, 2023

Mais aussi...

Embrouille entre Lorient et Nice !

Le match nul entre le FC Lorient et l’OGC Nice hier au Moustoir (1-1) a accouché d’un début de polémique soulevée par Loïc Féry sur Twitter. « Si l’OGC Nice est arbitré favorablement en 2e période contre le FC Lorient, on se rappellera que son directeur sportif a essayé de mettre la pression sur le corps arbitral, à la mi-temps. Méthodes d’un autre temps dans une Ligue 1 moderne et sereine. » La personne dont il s’agit, mais qui n’est pas nommée, n’est autre que Florent Ghisolfi, aujourd’hui directeur sportif du club azuréen. Celui-ci serait donc descendu dans les entrailles du Moustoir, probablement pour évoquer cette action de la 37e minute, qui avait vu Bamo Meïté accrocher Evann Guessand dans sa surface de réparation, au point que l’attaquant des Aiglons en a perdu sa chaussure, complètement éventrée, sur le coup. Théorie démentie par Maxime Bacquié. « Contrairement a ce qu’indique Féry, Ghisolfi n’a pas parlé au corps arbitral à la mi-temps. Il a montré la chaussure déchirée de Guessand au délégué du match », a tweeté le journaliste de France Bleu Azur. Ambiance...

AS Monaco : Adarabioyo veut venir mais...

Selon Fabrice Hawkins, Tosin Adarabioyo veut signer à l’AS Monaco. Le défenseur central a un accord avec l’ASM Fulham et son entraîneur Marco Silva préfèrent le vendre à Tottenham et récupérer Eric Dier.

❗️Tosin Adarabioyo veut signer à Monaco 🇲🇨

➡️Le défenseur central a un accord avec l’ASM

🔹Fulham et son entraîneur Marco Silva préfèrent le vendre à Tottenham et récupérer Eric Dier pic.twitter.com/8DGCt3cGDg — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 20, 2023

Et enfin...

Girondins : du mieux attendu à Ajaccio

Vainqueur à l’arraché de Concarneau lundi dernier (1-0), Bordeaux doit en montrer plus ce soir, à Ajaccio, pour affermir ses ambitions. « On va devoir élever le curseur », a prévenu David Guion en conférence de presse. De source proche du club, citée par L’Équipe, les signaux envoyés à l’entraînement ces derniers jours ont été positifs, et l’espoir d’une montée en puissance au stade François-Coty a fait son chemin en interne. Cela pourrait aussi passer par quelques changements : un passage au 4-3-3, une possible titularisation d’Aliou Badji, et la première en pro d’Emmanuel Biumla (18 ans) pour pallier le forfait de Marcelin. Le jeune défenseur est en balance avec Malcom Bokele (23 ans), de retour de blessure, pour débuter.

Stade de Reims : Teuma crève déjà l’écran

Teddy Teuma crève déjà l’écran au Stade de Reims. Apparu dans l’entrejeu hier contre Clermont (2-0) à la 73e minute – il était déjà entré à Marseille (1-2, le 12 août) –, le milieu champenois a montré sa science de la passe juste au départ du but de Daramy, avec une ouverture millimétrée, en une touche, vers Ito, passeur décisif. « Il va nous apporter le vice, dans le bons sens du terme, et la maturité qui nous manquait la saison dernière », estime le gardien Yehvann Diouf. « Teddy a tout de suite amené un peu plus de structure et de calme à l’équipe. Il sent parfaitement les moments où il doit accélérer le jeu et ceux où il doit gérer, ralentir, le casser un peu », relève Will Still.

