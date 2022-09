L'Algérie avec Delort mais sans Aouar, un Niçois file en Grèce, Bordeaux a tenté un buteur des Merlus

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

La liste de l'Algérie est tombée !

Djamel Belmadi a dévoilé sa liste pour la sélection d'Algérie sur les matchs face au Mali et au Nigéria les 23 et 27 septembre prochain. Comme on pouvait s'y attendre, Andy Delort (OGC Nice) fait son retour, tout comme l'angevin Nabil Bentaleb. En revanche, et malgré les rumeurs d'une pré-sélection, Houssem Aouar (OL) n'est pas dans le groupe final. La liste :

Absencr de Mbolhi. Retour de Bentaleb et Delort. Pas de Belkebla pourtant très bon avec Brest. Pour le reste RAS (ni Aouar, Adli, Ait Nouri etc...). #Algérie pic.twitter.com/xOKBTdP4PC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 17, 2022

OGC Nice : les conditions du départ de Trouillet au Panathinaïkos

Si le dernier jour du Mercato grec a été marqué par de grosses signatures à l'Olympiakos avec notamment Cédric Bakambu (ex-OM) et James Rodriguez, le Panathinaïkos n'est pas resté inactif. Un joueur de l'OGC Nice a notamment débarqué chez l'actuel leader du championnat grec : Alexis Trouillet (21 ans). De retour d'un prêt réussi à Auxerre, le défenseur a été libéré de son contrat pour signer trois ans chez les Verts. Le « Pana » s'est engagé à verser des bonus au Gym en cas de réussite de Trouillet, lequel n'est jamais rentré dans les plans de Lucien Favre.

MHSC – RC Strasbourg : Djiku de retour chez lui

S'il n'est arrivé que ce matin à Montpellier du fait du problème d'avion qui a empêché le RC Strasbourg de décoller vendredi soir, Alexander Djiku trépigne d'impatience à l'approche de ce match. Il faut dire que le défenseur ghanéen – qui n'a jamais joué au MHSC - est originaire du quartier de la Mosson. Dans le Midi Libre, celui qui est évoqué à Lens en joker a évoqué ce match si particulier :

« Il y a eu quelques pourparlers par le passé, mais rien de concret... Je n'ai pas un sentiment de revanche, mais plutôt de fierté d'évoluer devant mes amis et ma famille. Le plus important était de faire une carrière professionnelle. Mes parents, qui vivent toujours à Montpellier, seront présents, mes amis aussi. D'ailleurs, je cherche encore des places. Leur éducation m'a donné une ligne directrice. Comme, je sais ce que je veux, je mets tout en œuvre pour y parvenir. »

Baticle justifie son coup de gueule et valide la dernière recrue du SCO Angers

Une semaine après avoir vidé son sac en s'en prenant sans le nommer au directeur du centre de formation Abdel Bouhazama, Gérald Baticle a continué dans ses déclarations tapageuses au SCO Angers. L'ancien Lyonnais estime avoir eu raison de sortir de l'ombre :

« Ma sortie visait à ramener tout le monde dans le droit chemin, pour faire comprendre que c'est important et capital qu'on tire tous dans le même sens. C'est mon rôle de faire passer les messages. Je me sens dans mon rôle d'exiger que, dans le club, tout le monde soit derrière nous, qu'il y ait une énergie à l'unisson ».

Par ailleurs, et même s'il n'a pas été sondé par son président Saïd Chabane sur ce choix, Gérald Baticle s'est enthousiasmé de la nomination de Jalal Benalla en qualité de conseiller sportif en charge du recrutement : « Son arrivée ne peut qu'être positive. Après, ce seront les actes qui justifieront cette création de poste et le bienfait de cette annonce. Il faut concrétiser par de la performance chacun dans son domaine. »

FC Lorient : Ibrahima Koné a refusé les Girondins de Bordeaux

Si le choix des Girondins de Bordeaux s'est finalement porté sur l'amiénois Aliou Badji pour renforcer l'attaque cet été, le club aquitain a aussi tenté sa chance avec l'ancien goleador de Sarpsborg, Ibrahima Koné, déclassé depuis l'arrivée de Régis Le Bris à Lorient. A Ouest-France, l'international malien a expliqué son refus de rejoindre le club aquitain : « Les intérêts du Celta Viga et des Girondins de Bordeaux ? Je ne voulais pas partir dans la précipitation. Je me sens bien ici, je sais que si je travaille plus, je pourrai jouer. Je souhaite m’imposer à Lorient, je vais me battre pour ça ».

Toulouse FC : Montanier écarte déjà une recrue estivale

Ce samedi à Lille, Philippe Montanier a décidé de se passer des services de sa recrue suédoise en défense Oliver Zanden, préférant convoquer le jeune Christian Mawissa (17 ans) dans le groupe du Toulouse FC. D'après l'excellent site Les Violets, il s'agit d'une sanction sportive autant qu'un avertissement à l'égard du Scandinave, qui a déçu lors de son entrée en jeu face à Reims.

Après Lemoine, Versailles fait un nouveau coup en L1

Après Fabien Lemoine, le FC Versailles poursuit son recrutement haut de gamme pour le National 1. En effet, le club des Yvelines a enrolé l'ancien attaquant du SCO Angers, Rachid Alioui (30 ans). L'international marocain, qui sortait d'une saison mitigée en prêt à Courtrai (D1 belge), était libre de tout contrat.