Un ponte de l'OM à Nice, un ex du PSG vers Reims, Salah (Rennes) a tranché

Selon L'Equipe, le milieu brésilien Andrey Santos (19 ans) doit être prêté par Chelsea à Strasbourg. Les deux clubs appartiennent au même propriétaire, BlueCo. Comme Angelo, prêté au RCSA en début de saison, l'ancien joueur de Vasco de Gama a rallié Chelsea l'été dernier en échange d'un chèque de 30 M€. Chelsea a cassé son prêt à Nottingham car il jouait peu.

Par ailleurs, le Racing sera très diminué pour la réception du PSG ce week-end. En effet, Kévin Gameiro est forfait en raison d'un problème aux ischio-jambiers, de même qu'Ismaël Doukouré (cheville), Jérémy Sebas (tendinite d'un genou), Karol Fila (genou), Lebo Mothiba (genou) et Saïdou Sow (CAN). Ça fait beaucoup pour défier le leader de la Ligue 1...

Selon L'Equipe, Didier Lamkel Zé, le polyvalent attaquant camerounais (27 ans), est en passe de revenir à Metz. Le club lorrain et Hatayspor sont tout proches d'un accord sur un prêt avec option d'achat. Didier Lamkel Zé doit passer ce jeudi matin sa visite médicale. Il avait déjà évolué à Metz entre avril et mai 2022 (9 matches, 3 buts en L1)

Le LOSC a annoncé hier après-midi la signature du défenseur central Rafael Fernandes, en provenance d'Arouca. L'international Espoirs portugais s'est engagé jusqu'en 2028. Le président nordiste, Olivier Létang, lui a souhaité la bienvenue : "Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de Rafael. C'est un défenseur solide, puissant, qui va vite, avec un potentiel encore important à développer. Bienvenue chez les Dogues Rafael".

Selon Mohamed Toubache-Ter, Benjamin Stambouli aurait proposé ses services à son club formateur, après avoir résilié son contrat avec l'Adana Demirspor, où il n'était plus payé. "Laurent Nicollin était OK mais refus catégorique d'un membre du secteur sportif (et ce n'est pas le coach) !", selon l'insider. Du coup, le milieu de terrain, qui souhaite revenir en France, serait proche de s'engager avec le Stade de Reims.

Sur son compte Linkedin, le Directeur Stratégie et Business de l’OM, Yacine Sossé Alaoui, a annoncé son départ du club phocéen pour rejoindre l’OGC Nice !

L'attaquant japonais du Stade de Reims Junya Ito est accusé d'agression sexuelle par deux femmes, qui ont déposé plainte. Les faits se sont produits dans son pays, dans la nuit du 20 au 21 juin 2023. Après le match Japon-Pérou (4-1), Ito a passé la soirée avec une plaignante et la nuit avec l'autre. L'attaquant nie l'absence de consentement mais a proposé un arrangement financier avec une clause de confidentialité pour éviter des poursuites.

Par ailleurs, le jeune attaquant Amine Salama a été prêté au Stade Malherbe de Caen jusqu'à la fin de la saison. Son contrat ne comprend pas d'option d'achat. Le club de L2 prendra en charge l'intégralité de son salaire.

Selon L'Equipe, le Stade Brestois a contacté Burnley pour obtenir le prêt du milieu défensif Han-Noah Massengo. Transféré l'été dernier dans le club de Premier League, l'ancien Monégasque de 22 ans n'a pas le temps de jeu escompté et souhaiterait être prêté pour obtenir un temps de jeu supérieur.

Dans le viseur du TFC, qui a même formulé une offre de transfert cet hiver, l'attaquant néerlandais Yorbe Vertessen était tout proche de s'engager avec l'Union Berlin mais il devrait finalement rester au PSV Eindhoven ! En effet, les leaders de l'Eredivisie viennent de perdre Noa Lang sur blessure et ils s'opposent désormais au départ de leur joueur, qui, lui, ne veut pas rester !

Peu utilisé à l'AS Monaco, Myron Boadu vient bien être prêté jusqu'à la fin de saison à Twente selon Foot Mercato. Il s'agira d'un prêt payant ne comportant aucune option d'achat pour l'attaquant néerlandais. Autre prêt sans option d'achat réglé : celui de Chrislain Matsima (défenseur, 21 ans) au Clermont Foot. L'officialisation vient de tomber il y a quelques minutes.

Courtisé, le milieu défensif Danylo Ignatenko devrait terminer la saison aux Girondins de Bordeaux, selon Girondinfos. Son gros match face à Angers (1-0) lundi et le fait que le FCGB soit revenu à six points de la zone des playoffs ont pesé dans cette décision de la direction.

Les négociations ont duré quelques jours, le temps de trouver un accord sur la prise en charge du salaire, mais Clermont et l'AS Monaco ont fini par s’entendre : Chrislain Matsima va être prêté sans option d’achat au club auvergnat. D'après L'Équipe, l'international Espoirs français de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2026, doit arriver aujourd’hui pour finaliser ce dossier. Par ailleurs, Myron Boadu devrait être prêté six mois à Twente, qui prendra en charge une partie de son salaire.

Coup de tonnerre au RC Strasbourg ! Selon David Ornstein, journaliste à The Athletic, Nottingham Forest travaille sur un accord pour le gardien Matz Sels. Des conditions seraient déjà convenues avec l'international belge, désireux de se tester en Premier League, mais pas encore entre les clubs. Des pourparlers sont en cours. D’autres pistes seraient explorées par la formation anglaise en cas d'échec sur ce dossier.

🚨 Nottingham Forest working on deal for Strasbourg goalkeeper Matz Sels. Terms agreed with Belgium int’l (keen on PL move) but not yet between clubs - talks ongoing. #NFFC ready to fly 28yo for medical + exploring other options @TheAthleticFC #DeadlineDay https://t.co/G07aTSJcxx