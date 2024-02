Un OM pathétique s'est fait manger tout cru par l'OL

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Chaque dimanche soir, la même analyse du côté de l'OM : "il y avait mieux à faire", "les rivaux pour l'Europe font du surplace, on aurait pu en profiter"...Un mois et demi et quatre matches de Ligue 1 que ça dure mais rien ne change. Apathique au possible, nullissime dans le jeu, les Marseillais alignent les prestations sans âme. Jusqu'à présent, ça avait débouché sur des matches nuls (Montpellier, Strasbourg, Monaco). Mais ce soir, ils sont tombés sur un Lyon très déterminés et se sont logiquement inclinés.

Cet OM ne peut pas viser la Champions League

Ils n'ont encaissé qu'un seul but, oeuvre d'Alexandre Lacazette à la 37e, mais s'ils étaient rentrés aux vestiaires sur un 3-0, il n'y aurait rien eu à dire. Amine Harit avait pourtant fait trembler la barre sur d'Anthony Lopes sur un lob du milieu de terrain dès le coup d'envoi mais après, ça a été le néant. Et non content de ne pas être inspirés offensivement, les Phocéens ont en plus trouver le moyen de ne pas répondre présent dans l'agressivité. Un comble quand on a Gennaro Gattuso comme entraîneur ! En seconde période, Lyon a reculé, permettant aux Marseillais de voir un peu plus le jour. Luis Henrique aurait pu égaliser à dix minutes de la fin mais son ballon piqué a été sauvé sur la ligne par un Gone. Le reste du temps, ça a été un festival de mauvaises passes, d'ouvertures ratées, de mauvaises inspirations...

Après cette défaite, l'OM est 8e du classement, à seulement six points de la 4e place qualificative pour la Champions League. Mais c'est illusoire. Avec un niveau pareil, et même s'il manquait beaucoup de joueurs, dont tout le milieu de terrain, cette équipe aura déjà beaucoup de chances de terminer dans la première partie de tableau. L'OL, lui, reste 15e mais il a prouvé que son mercato hivernal portait déjà ses fruits. Lui peut regarder vers le haut...

⏱️ Il ne reste plus que quelques minutes à l'@OM_Officiel pour égaliser... ⏱️ #OLOM pic.twitter.com/m5625Lo6tC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 4, 2024

