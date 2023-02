Un retour et un coup dur pour le LOSC, Lecomte règle ses comptes avec Monaco, Lorient va blinder une pépite

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

LOSC : Bayo de retour face à Brest, Fonte incertain

Au lendemain de la défaite cruelle contre le Paris Saint-Germain (4-3), Mohamed Bayo, absent la semaine dernière pour un problème familial, aurait fait son retour ce lundi à l'entraînement collectif, si l'on en croit les informations de La Voix du Nord. José Fonte, touché au genou droit face au PSG, serait lui incertain pour la réception ce vendredi (21h) de Brest, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1.

Montpellier : Lecomte se paye la direction de l'AS Monaco

Benjamin Lecomte ne s'est pas senti respecté durant son passage à l'AS Monaco. Et il l'a fait savoir dans un entretien accordé au journal L'Équipe. "Si j’avais quitté Montpellier pour Monaco, c’était pour atteindre mon rêve de gosse qui est de jouer la Ligue des Champions, Mais je suis tombé sur des gens qui se sont retrouvés décisionnaires de ma carrière… J’étais extrêmement fier de porter ces couleurs, c’est un club à part. Après, il y a eu le côté humain… Ce qui me déçoit dans le football, c’est la façon de faire des gens. Moi, j’aime l’honnêteté. Je ne regrette rien mais la frustration d’être parti de Monaco, bien sûr que je l’ai. On a fini troisièmes et je touchais enfin du doigt la Ligue des Champions. C’est rageant."

Lorient : le FCL va blinder une pépite

Selon les informations de L'Équipe, le jeune milieu défensif de Lorient, Bamo Meïté, auteur de récentes bonnes performances, devrait prolonger son contrat avec les Merlus de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2026.

Lorient : Faivre réagit à son premier but avec les Merlus

Auteur de sa première réalisation avec Lorient contre l'AC Ajaccio (3-0), Romain Faivre a savouré sa réussite au Moustoir, où il avait déjà marqué un doublé l'an dernier avec l'Olympique Lyonnais. "Il faut enchaîner les matchs, retrouver du rythme. Sur une pelouse comme ça, c'est un peu compliqué... Les appuis ne sont pas les mêmes, ça se dégrade, il faut faire avec. Le plus important, c'est de retrouver du rythme et de la confiance, à l'entraînement et en match. Ça passe par des victoires. (...) Je marque beaucoup de buts au Moustoir, donc c'est bien, il faut que ça continue et que la mayonnaise prenne."

Toulouse : les nouvelles sont rassurantes pour Suazo et Aboukhlal

Sérieusement touchés lors de la défaite dimanche dernier contre l'Olympique de Marseille (3-2), Gabriel Suazo et Zakaria Aboukhlal iraient mieux, d'après L'Équipe. Le défenseur central international chilien et l'ailier droit marocain souffriraient de simples contusions.