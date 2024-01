Une nouvelle recrue arrive à Rennes, Fonseca annonce des recrues à Lille, un ancien de l'ASSE de retour en L1 ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Stade Rennais : Seidu va signer ce lundi

Après Azor Matusiwa, Alidu Seidu devrait devenir la deuxième recrue hivernale du Stade Rennais. Selon Ouest-France, le Ghanéen, qui arrive en provenance de Clermont, devrait arriver ce week-end à Rennes et devrait passer sa visite médicale et signer son contrat ce lundi avec le club Rouge et Noir.

Stade Rennais : un nouveau départ se profile

Toujours du côté du Stade Rennais, un troisième départ se préparerait lors de ce mercato hivernal après ceux de Mohamed Jaouab et Nemanja Matic, partis respectivement à Amiens et à l'Olympique Lyonnais. Ce serait celui de Jérémy Jacquet. D'après L'Équipe, le jeune défenseur central rennais devrait rejoindre Clermont sous la forme d'un prêt.

LOSC : Fonseca vend la mèche pour des recrues

Présent ce samedi en conférence de presse à la veille du match contre Montpellier, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a été interrogé sur la fin du mercato hivernal. Donnant rendez-vous aux journalistes la semaine prochaine, le technicien portugais a laissé entendre que plusieurs joueurs devraient débarquer à Lille d'ici le 31 janvier. "Je pense et je crois que nous aurons les joueurs (qu’il souhaite). Aujourd’hui, je ne souhaite pas parler de mercato, mais je pense que nous pourrons en parler la semaine prochaine, à la prochaine conférence de presse. Nous serons ici pour parler des nouveaux joueurs de Lille. Un ou deux joueurs ? Je ne sais pas, mais nous travaillons sur le sujet. J’aimerais qu’il y ait deux joueurs."

FC Metz : un ancien de l'ASSE dans le viseur !

Ancien joueur de l'OGC Nice et de l'ASSE, notamment, Valentin Eysseric serait dans le viseur du FC Metz, selon L'Equipe. Le milieu offensif de 31 ans est sous contrat avec le club turc de Fatih Karagümrük mais il souhaite rentrer en France. Miralem Pjanic, Yann M'Vila et Gaël Kakuta auraient également été contactés par le club lorrain, sans succès.

OGC Nice : une question de salaire pour Bouanani à Lorient ?

Selon Foot Mercato, Nice et Lorient sont d'accord pour un prêt sans option d'achat de Badredine Bouanani. L'ailier droit de 19 ans est d'accord pour rejoindre la Bretagne mais les négociations achopent sur la prise en charge du salaire du joueur.

RC Strasbourg : c'est acté pour le départ de Nyamsi !

Convoqué par Patrick Vieira pour le déplacement ce dimanche (15h) à Montpellier, Gerzino Nyamsi devrait disputer son dernier match sous le maillot du RC Strasbourg lors de cette rencontre. Et pour cause, le défenseur central français devrait rallier la Russie et le Lokomotiv Moscou, si l'on en croit les informations de L'Équipe.

Stade de Reims : trois pistes pour le latéral gauche

Le club champenois aurait formulé une offre d'environ 6 M€ à Alméria pour son latéral gauche Sergio Akieme, selon Foot Mercato. Les Rémois auraient deux autres pistes pour ce poste, Vanderlan (Palmeiras) et Bruno Onyemaechi (Boavista).

