Un voleur dans le vestiaire des Girondins, Amavi prêt à jouer un vilain tour à l'OM, Savanier a recalé le Milan

Girondins : le vestiaire ébranlé par une affaire de vol

L'information est révélée par RMC et elle s'ajoute aux nombreux problèmes qui ont touché les Girondins de Bordeaux cette saison. Selon le site internet de la radio, un jeune membre du groupe pro a été épinglé pour vol au sein du vestiaire. Balancé par son ex-copine, l'intéressé – dont le nom est resté secret – volait les crampons de ses partenaires pour les revendre sur internet. Si certains cadres du vestiaire ne voulaient plus avoir à faire ce joueur, la direction a réglé la polémique en sanctionnant l'intéressé d'une mise à l'écart d'un match et d'une grosse amende... Trop peu au goût de certains même si la priorité maintien a mis l'affaire entre parenthèses jusqu'à la fin de saison.

OGC Nice : Amavi refuse de faire un choix entre la C1 ou la Coupe et refuse de parler d'avenir

Dans les colonnes de Nice-Matin, Jordan Amavi a évoqué la fin de saison palpitante qui attend l'OGC Nice. Refusant de choisir entre la finale de Coupe de France à disputer face au FC Nantes et la qualification en Ligue des Champions, le défenseur prêté par l'OM prévient : « Il reste dix matchs, dix finales qu'il faudra gagner. La clé sera de démarrer toutes ces rencontres avec énormément de détermination et, donc, en faire plus que lors de la première période à Marseille », a lâché le latéral gauche, attendu titulaire face à Rennes samedi.

De retour de blessure depuis peu, Amavi a été très clair sur son cas personnel (prêté par l'OM), il n'en fait pas cas pour l'instant : « Le coach compte sur moi, me parle énormément, il pourrait ne pas le faire autant. Cela me fait beaucoup de bien (…) Mon avenir ? Je suis concentré sur les 10 matchs qu'il nous reste. Je ne pense pas à la saison prochaine ».

MHSC : Savanier a snobé... le Milan AC

A l'occasion d'un entretien à Mohamed Bouhafsi pour son programme « Hors Terrain », Téji Savanier (MHSC) a expliqué comment il avait, à l'été 2018, snobé le Milan AC pour revenir dans son club de cœur à Montpellier : « Je suis surpris de savoir que de grands clubs s’intéressaient à moi, joueur de Ligue 2, joueur de quartier. Je fais une saison en Ligue 1 et j’ai des grands clubs européens qui tapent à ma porte. Je suis très content mais je n’avais qu’une idée, Montpellier. Il n’y avait que Montpellier dans ma tête. Le Milan AC m’appelle, me fait une offre mais je dis non. Mon agent m’a dit que j’étais un fou, oui je le suis. Mon rêve est de venir jouer à la Mosson, de porter ce maillot et jouer devant ma famille. Pourtant, ils me proposaient beaucoup plus d’argent là-bas. Mais si j’y vais et que je ne suis pas heureux, cela ne sert à rien. Je veux que ma famille puisse me voir jouer depuis les tribunes. Ici, je suis l’homme le plus heureux ».

Maxime Estève prolonge à Montpellier

On s'en doutait : c'est désormais officiel ! Le MHSC a acté jeudi après-midi la prolongation de contrat de Maxime Estève (19 ans) pour une durée restée confidentielle. Courtisé par l'AS Roma ou du Milan AC, le défenseur a ravi son président Laurent Nicollin par sa décision : «Je suis ravi qu’un gamin du centre de formation soit titulaire, joue et progresse avec nous. C’est une marque de confiance de sa part de prolonger chez nous et une marque de confiance de notre part de lui proposer une prolongation. J’en suis très heureux et j’espère qu’il va encore faire de très belles choses sur les prochaines années avec le MHSC».

Equipe de France : Noël Le Graët désigne son favori pour le remplacer

Dans une interview à Pierre Ménès, Noël Le Graët a évoqué sa succession à la tête de la Fédération française. L'ancien président de Guingamp, qui ne se sait plus tout jeune, a confirmé qu'il aimerait bien que ce soit Marc Keller, l'actuel président du RC Strasbourg, qui le remplace : « C‘est un homme qui a bien réussi sa vie et son club. Il ne la ramène pas pour tout et rien. Il devra vendre son club, ce qui n’est pas rien. Mais il est clair que s’il est libre, j’aimerais qu’il prenne ma place ». Agé de 80 ans, le Breton a été réélu en 2021 pour trois ans (2024). Probablement son ultime mandat à la tête de la Fédération.

RC Strasbourg : Djiku se verrait bien en Angleterre

Brillant sous les couleurs du RC Strasbourg et de l'équipe du Ghana, qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar, Alexander Djiku pourrait ne pas faire de vieux os en Alsace. Un temps courtisé par le Bétis Séville et Rennes, l'ancien Caennais se verrait bien … en Angleterre comme il l'a confié à Sky Sports : « J'ai beaucoup parlé de la Premier League avec mes compatriotes André Ayew, Jordan Ayew et Thomas Partey. C'est un Championnat spectaculaire qui vous donne l'opportunité de vous exprimer et c'est souvent un jeu très ouvert. C'est l'un des meilleurs Championnats du monde et évidemment cela donne envie de l'essayer un jour. Les stades, l'intensité des matches, le fameux Boxing Day et puis la passion des fans dans ce pays, c'est juste génial. Je pense que je me sentirai très à l'aise là-bas ».

SCO Angers : deux absents surprises face à l'OL ?

Relancé avant la trêve par sa victoire face à Brest, le SCO Angers se déplace à Lyon dimanche (17h05) avec quelques soucis de dernières minutes. En effet, s'il ne devait manquer que Romain Thomas (suspendu) et Jimmy Cabot (blessé), deux incertitudes planent sur le groupe de Gérald Baticle. Selon Ouest-France, Nabil Bentaleb et Enzo Ebosse n'ont pas participé à la séance d'entraînement de jeudi car malades. Souffrant de symptômes grippaux et incertains contre l'OL, les deux hommes ont cependant été testés négatifs au Covid.

FC Lorient : un international des Merlus rentre blessé

En déplacement au Parc des Princes dimanche soir (20h45), le FC Lorient a accusé un petit coup dur à l'issue de cette trêve internationale. En effet, son milieu défensif nigérian Bonke Innocent est revenu blessé de la double confrontation du Nigéria face au Ghana (0-0, 1-1) marquée par l'élimination des Super Eagle. L'intéressé était de toute façon suspendu pour ce week-end.

Stade de Reims : Ekitike victime d'une rechute ?

S'il devait théoriquement reprendre la compétition ce dimanche lors du match entre Reims et Troyes, Hugo Ekitike (19 ans) est d'ores et déjà forfait pour ce derby de l'Est. Victime d'une blessure aux ischios, le meilleur buteur champenois (9 buts) aurait rechuté à la cuisse selon L'Equipe. Un vrai coup dur pour Reims...

