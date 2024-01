L'appel du pied de Thauvin à l'OM et la L1, Lille a sa réponse pour Akpom, d'autres recrues attendues à Rennes

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

OM, OGC Nice, Lorient : l'énorme appel du pied de Thauvin

Annoncé dans le viseur de l'OGC Nice et de Lorient lors de ce mercato hivernal, Florian Thauvin, qui évolue à l'Udinese depuis un an, a fait un gros appel du pied à l'Olympique de Marseille, son ancien club, et à la Ligue 1 en général dans une interview accordée à Média Carré. "La Ligue 1 me manque. J’aime la France, j’aime la Ligue 1. C’est un championnat dans lequel j’ai performé. Je pense que tout le monde connaît mon attachement pour l’OM et ce que ça représente pour moi. Après ça ne dépend pas que de moi non plus, l’entraîneur a des volontés, le président a des volontés. Et c’est vrai que faire "The Last Dance" à l’OM, ça pourrait être quelque chose d’exceptionnel."

LOSC : l'Ajax n'est pas vendeur pour Akpom

L'Équipe a fait un point sur le dossier Chuba Akpom au LOSC. Selon les informations du quotidien sportif, l'Ajax ne serait à ce stade pas disposé à laisser partir cet hiver son attaquant anglais.

Stade Rennais : en plus de Seidu et Matusiwa, Rennes vise deux autres recrues

Alors que le défenseur central de Clermont, Alidu Seidu, et le milieu de terrain du Stade de Reims, Azor Matusiwa, devraient devenir les deux premières recrues hivernales du Stade Rennais, le club breton pourrait recruter un autre défenseur central et un attaquant d'ici la fin du mercato hivernal. C'est ce qu'a annoncé nos confrères de Stade Rennais Online.

Stade Rennais : des offres arrivent pour Doué !

Toujours du côté de Rennes, L'Équipe nous apprend que Newcastle et le Borussia Dortmund seraient toujours intéressés par Désiré Doué et devraient revenir à la charge avant la fin du mercato hivernal pour essayer de faire signer le jeune milieu offensif du Stade Rennais.

Mais aussi...

Angers SCO : Francfort fonce sur Bahoya

Le jeune attaquant d'Angers Jean-Mattéo Bahoya (sous contrat jusqu’en 2026) pourrait rapidement devenir un joueur de Francfort, selon L'Equipe. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 19 matches de Ligue 2 cette saison, l’ailier devrait rejoindre le 6e de Bundesliga, sans que cela ne remette en question une possible arrivée du'Hugo Ekitike.

OGC Nice : Farioli se méfie des Girondins

Ce samedi, l'OGC Nice se déplace sur la pelouse des Girondins de Bordeaux en seizièmes de finale de la Coupe de France. Fransesco Farioli, le coach niçois, se veut prudent. "Leur classement ne doit pas nous tromper, a prévenu l'Italien. De mon point de vue, c'est une équipe qui a la valeur d'une équipe de Ligue 1. On devra avoir une attention maximale et y aller avec la ferme volonté d'interrompre notre série de défaites à l'extérieur". Mohamed Ali-Cho devrait faire ses débuts, contrairement à Valentin Rosier, arrivé seulement jeudi.

Montpellier : Nicollin veut rencontrer Cazaux

Dans L’Équipe, le Président du Montpellier Hérault Sport Club Laurent Nicollin, a réagi à la dédicace d’Arthur Cazaux, natif de Montpellier, pour le MHSC, après son exploit au second tour de l’Open d’Australie de tennis face à Runne. « C’est vraiment super pour le gamin et son clin d’œil est très sympathique vis-à-vis du club. On le suit et on le supporte de loin. Je ne l’ai jamais rencontré mais on va organiser ça à son retour à Montpellier», a-t-il promis.

