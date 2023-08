Une porte de sortie en L1 pour Bayo (LOSC), Rennes lâche une priorité, un Hazard bientôt en L1 ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

LOSC : Bayo plait au Havre

« C'est facile : Mohamed Bayo ne fait pas partie de notre projet cette saison ». En conférence de presse, après le nul à Nice (1-1), Paulo Fonseca s'est lâché sur le cas de son buteur. La Voix du Nord affirme que l'ancien Clermontois (un temps évoqué à Montpellier) est dans le viseur du Havre. Foot Mercato confirme que les Normands cherchent bien un avant-centre pour boucler leur Mercato après l'échec de la signature de Jonatan Braut Brunes, le cousin d'Erling Haaland.

RC Strasbourg : Diallo vers l'Arabie Saoudite, deux noms pour le remplacer

S'il était dans le viseur du RC Lens jusqu'au choix des Sang et Or de miser sur Chuba Akpom (Middlesbrough, 27 ans), Habib Diallo va prendre une tout autre destination. L'Equipe confirme qu'un accord avec le club saoudien du FC Al-Shabab existe pour un transfert avoisinant les 20 M€ (18 M€ d'après les médias alsaciens) et que le Sénégalais est même déjà parti. D'après Alsa'Sports, Arsen Zakharyan (Dynamo Moscou, 20 ans) est sur les tablettes pour le remplacer. Les Dernières Nouvelles d’Alsace évoquent le nom de Tino Kadewere (OL, 27 ans), également évoqué à Montpellier.

Aguilar ferme la porte à Rennes, sa priorité est Montpellier!

Si son nom circulait aussi du côté du Stade Rennais pour amener un concurrent d'expérience à Lorenz Assignon, Ruben Aguilar (AS Monaco, 30 ans) n'a bien qu'une idée en tête : retourner à Montpellier. Mohamed Toubache-Ter confirme l'échange intervenu il y a quinze jours avec Michel Der Zakarian et la volonté du latéral droit de revenir à la Paillade : « Ruben Aguilar lui a répété que sa priorité était Montpellier, rien que Montpellier, qu'il avait refusé des offres, que le salaire ne poserait aucun problème ». Côté Rennais, Bruno Genesio a annoncé sa volonté de faire la saison avec le tandem Assignon – Guela Doué à droite.

Et aussi...

AS Monaco : Thorgan Hazard visé, Ben Yedder maintenu

Selon Foot Mercato, l'AS Monaco aurait entamé des discussions pour recruter Thorgan Hazard (Borussia Dortmund, 30 ans), le petit-frère d'Eden Hazard formé au RC Lens. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le BVB, le Belge n'est qu'un joker de luxe chez les Jaune et Noir (34 apparitions mais seulement 1103 minutes jouées pour 3 buts en 2022-23).

Par ailleurs, même s'il a été mis en examen pour viol, Wissam Ben Yedder (33 ans) est bel et bien convoqué par Adi Hütter pour le premier match de la saison du club asémite contre Clermont ce dimanche après-midi (15 heures). Le club a décidé de lui maintenir son capitanat.

Toulouse FC : une réflexion pour un nouvel ailier

Coach du Toulouse FC, Carles Martinez Novell s'est exprimé sur la fin du Mercato des Violets... qui pourrait bien être active suite à la blessure d'Ibrahim Cissoko, out pour deux à trois mois : « On va voir si on a assez de joueurs, ou si on a besoin d'une ou de deux recrues. La bonne nouvelle, c'est qu'on a environ 20 jours pour se décider avant la fin du mercato ».

Stade de Reims : Salama, la poisse !

C'est ce qu'on appelle une statistique difficile à porter. Comme le rapporte l'excellent Stats du foot, le nouvel attaquant du Stade de Reims Amine Salama (23 ans) – qui évoluait au SCO Angers l'an passé – affiche la pire série d'insuccès en Ligue 1 depuis 1950. Il n'a remporté aucun de ses 26 premiers matchs dans l'élite (4 nuls, 22 défaites). Dernière défaite en date contre l'OM hier (1-2). Un vrai chat noir !

Girondins : Buades n'a pas peur de revenir au Matmut Atlantique

Auteur du but de la victoire hier à Rodez face à l'ASSE (2-1), Lucas Buades est revenu sur l'été compliqué qu'il a passé après l'épisode du match arrêté à Bordeaux dont il fut la victime de l'intrusion du supporter aquitain.

« Je suis resté pendant deux semaines au domicile familiale. J’avais besoin du soutien de mes proches. J’ai dû recevoir à peu près mille messages de menaces de mort et d’insultes en tous genres. Ils ont été touchés par cela donc on est restés très soudés, on est restés ensemble pour se soutenir et pouvoir sortir de cette période sombre qui vient entacher le football », a glissé l'ailier ruthénois à beIN Sports.

Quant à savoir s'il appréhendait de se rendre à Bordeaux et Annecy, les deux clubs qui l'accusent de triche, Buades est très clair : « Je compte bien me rendre aux stades de Bordeaux et d’Annecy. Normalement le football est une fête, passé ce genre d’événement. Nous, les acteurs, et les supporters, on est là pour vivre de belles émotions. C’est malheureux mais forcément des fois on y pense un peu, imaginons si ça devait se repasser donc je compte bien sur les clubs pour faire le nécessaire et qu’on ne puisse plus voir ce genre d’images dans un terrain de football ».

