Du renfort à Nice, une cible de l'OM, Lens et Lille en Arabie saoudite, bagarre confirmée à Rennes !

Libre depuis son départ de l’OGC Nice, le gardien danois Kasper Schmeichel (36 ans) s’est engagé avec la formation belge d’Anderlecht. L'ancien gardien du PSG Salvatore Sirigu devrait le remplacer. Selon Nice-Matin, il sera à Nice mercredi ou jeudi et effectuera un essai pendant quelques jours.

It’s official. 🇩🇰 Kasper Schmeichel joins Belgian record champion Royal Sporting Club Anderlecht. 🟣⚪ All info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/oEqJCTHyJn