Une recrue s’offre à l’OL, Ekitike en danger, Strasbourg chaud pour l’OM, 4 départs à Bordeaux ?

RC Strasbourg : les Alsaciens déjà prêts pour l’OM !

Vainqueur de Clermont ce week-end (1-0), le RC Strasbourg jouera sa 5e place samedi à Marseille et n’a aucune envie de se laisser marcher sur les pieds. « On avait une demi-finale à jouer. On l'a remporté, ce qui nous donne le droit de jouer une finale à Marseille, a savouré Julien Stéphan en conférence de presse. C'est pour nous exceptionnel. Si on nous avait dit ça au soir de la 1ère journée, personne n'y aurait cru. (...) C'est une juste récompense de pouvoir jouer un match avec un tel enjeu à Marseille. » Sur Twitter, Lucas Perrin ne fera aucun cadeau à son ancien club : « +3 pour la dernière à la Meinau !!! Place à la Finale samedi soir. »

Girondins : Mercato agité dans le sens des départs ?

En cas de relégation en Ligue 2, ce qui semble désormais très probable, un changement de budget devrait accompagner les Girondins de Bordeaux. En attendant de savoir comment le FCGB sera accueilli par la DNCG, un business plan a déjà été élaboré avec un objectif assumé : viser une remontée immédiate. Le train de vie des Girondins pourrait alors difficilement permettre de survivre en L2 plus d’une année. Selon L’Équipe, le budget devrait être ramené de 108 à environ 65 M€ avec des coupes drastiques à tous les niveaux et un plan social qui devrait concerner une centaine de salariés. Au rayon des départs, les bankables Hwang Ui-jo, Alberth Elis, Junior Onana, voire Sékou Mara sont plébiscités au mercato.

SM Caen : Lepenant a choisi l’OL

Malgré l'intérêt d'autres clubs huppés comme l’Atlético Madrid au mercato estival, Johann Lepenant (SM Caen, 19 ans) a choisi de rejoindre l'OL. Une information de Foot Mercato qui confirme celle de L’Équipe lancée la semaine dernière. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le natif de Granville est un cadre de son club formateur depuis une saison et demi. Reste désormais aux deux clubs de trouver un accord sur l'indemnité de transfert. Le milieu axial est estimé à 3 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

Stade de Reims : Dortmund veut Ekitike pour oublier Haaland

Fabrizio Romano révèle que le Borussia Dortmund suit de très près Hugo Ekitike (19 ans). L'attaquant du Stade de Reims, auteur de 10 buts toutes compétitions confondues cette saison, ferait partie de la liste des recrues potentielles pour succéder à Erling Haaland, qui va rejoindre Manchester City au mercato. Newcastle travaillerait également depuis janvier sur le dossier menant au numéro 22 du Stade de Reims.

Bastien Aubert

Rédacteur