Un Angevin a choqué Luis Enrique, repos pour les deux Mondialistes lillois, Stéphan attend des recrues à Strasbourg

Angers : Ounahi a impressionné le sélectionneur de l'Espagne

Lors de Maroc - Espagne (0-0, 3-0 t.a.b), Luis Enrique a été épaté par le milieu de terrain marocain du SCO d'Angers, Azzedine Ounahi. "J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis désolé..." a déclaré le sélectionneur de la Roja en conférence de presse d'après-match, avant qu'on lui glisse le nom d'Azzedine Ounahi. "Mon Dieu, d'où sort ce gars? Il joue vraiment bien ! Il m'a surpris".

LOSC : une semaine de repos pour Weah et David

Tous deux éliminés dès de la Coupe du monde 2022, l'ailier droit américain, Timothy Weah, et l'attaquant canadien, Jonathan David, auront le droit à une semaine de repos avant de reprendre le chemin de l'entraînement avec le LOSC, selon les informations du Petit Lillois.

PSG : Camara répond à la rumeur Brest

Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, l'entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, Zoumana Camara, a été interrogé sur la rumeur qui l'a envoyé du côté du Stade Brestois. "Ça me dérange. Car je prône des valeurs, de fidélité, d’honnêteté, et si derrière, à mi-parcours, je les lâche… Mon ambition ? Entraîner une équipe pro. Le niveau, c’est l’avenir qui le déterminera. C’est difficile de vous dire : "Je veux être à telle place". Déjà, je veux franchir ce pallier et réussir à être performant."

RC Strasbourg : le groupe pour le stage au Portugal

L'entraîneur du RCSA, Julien Stéphan, a retenu un groupe de 28 joueurs pour le stage à Lagos, au Portugal. Seuls les deux Mondialistes, Eiji Kawashima et Alexander Djiku, manquent à l'appel. Thomas Delaine, Jean-Ricner Bellegarde et Ludovic Ajorque, écartés des terrains il y a quelques jours en raison d'un virus, sont bien présents tout comme Colin Dagba, Ibrahima Sissoko et Nordine Kandil, remis de leurs pépins physiques.

RC Strasbourg : Stéphan attend des recrues

Par ailleurs, Julien Stéphan, qui a récemment changé de système de jeu et a opté pour un 4-4-2, aimerait des renforts lors du mercato hivernal. "En 4-4-2, on a besoin de joueurs bien particuliers, à des postes bien précis", a réclamé l'ancien coach du Stade Rennais dans des propos rapportés par le journal L'Equipe.

Lorient : Boisgard vers un autre club breton ?

Selon les informations du Télégramme, Quentin Boisgard, qui joue très peu à Lorient depuis le début de la saison, serait sur les tablettes de Bourg-en-Bresse Péronnas, pensionnaire de National 1. L'ancien joueur de Toulouse arrive en fin de contrat en juin prochain.