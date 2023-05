Une signature à Monaco, du mouvement à Montpellier, retour à l'envoyeur pour Schmeichel ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

OGC Nice : Schmeichel de retour à Leicester ? Après 11 ans passés à Leicester, Kasper Schmeichel a rejoint l'été dernier les rangs de l'OGC Nice. Mais alors que son intégration au Gym semble compliqué et cible de nombreuses critiques cette saison, le gardien danois pourrait déjà quitter le club azuréen, d'après le journal L'Équipe. Un retour à Leicester serait l’option la plus probable pour Kasper Schmeichel.

Et aussi...

AS Monaco : Lucas Michal passe pro

Vainqueur de la Coupe Gambardella le mois dernier (4-2 contre Clermont), le jeune ailier gauche Lucas Michal (17 ans) a signé un premier contrat professionnel avec l'AS Monaco hier mardi. Il s'est engagé jusqu'en 2026. Issu de la région parisienne, Michal a fréquenté les clubs de l'US Ivry, du Paris FC et de l'US Torcy avant de rejoindre la Principauté il y a trois ans.

Montpellier : beaucoup de mouvements attendus, Germain en Australie ?

Sur Twitter hier soir, l'insider Mohamed Toubache-Ter a fait le point sur l'avenir de plusieurs joueurs, dont Valère Germain et Mamadou Sakho : "Germain, cap sur l’Australie ?! L’attaquant montpelliérain, qui avait une année en option en cas de Top 8 avec Montpellier, a plusieurs touches avec des clubs du championnat australien. Le MHSC veut conserver Faitout Maouassa et ce dernier se sent très bien à Montpellier. Il voudrait y rester (stabilité). En venant à Montpellier, le joueur a consenti de très gros efforts et c’est dans ce domaine précis que ça coince. Le prix du transfert n’est pas un problème (il n'est que prêté par le Club Bruges). Mamadou Sakho, que le club ne retiendra pas, est en position de force. Un proverbe hindou dit "Conduis tes affaires avec équité et droiture". PS: que le joueur soit apprécié ou pas, la vérité est que certains n’ont pas fait preuve d’honnêteté à son égard".

Stade de Reims : Sierhuis va quitter le club

L'Equipe annonce que Kaj Sierhuis devrait quitter le Stade de Reims à la fin de la saison, à un an de la fin de son contrat. Arrivé en janvier 2020 en Champagne, l'attaquant de 25 ans ne s'y est jamais imposé. Il a été titularisé contre Angers (2-2) le week-end dernier pour la première fois de la saison, lui qui s'est tout juste remis d'une rupture des ligaments croisés survenue en février 2022 lors de son prêt à l'Heracles. D'après le quotidien sportif, il devrait prendre la direction de la Deuxième division anglaise, où plusieurs clubs le courtisent.

Lorient : les Merlus veulent garder Talbi

Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, le FC Lorient n'aurait aucune envie de vendre son très courtisé défenseur central tunisien Montassar Talbi, arrivé l'été dernier et auteur d'une très belle première saison en France. Une décision qui tombe plutôt au bon moment puisque les ultras des Merlus se sont plaints dimanche dernier contre Lens (1-3) du fait qu'ils étaient devenus une succursale de Bournemouth depuis que Bill Foley en est devenu un actionnaire...

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du foot.

Raphaël Nouet

Rédacteur