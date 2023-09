Verratti, Saint-Maximin, Barcola, Diouf... les transferts les plus improbables de l'été

Après onze années au PSG, Marco Verratti va être transféré au Qatar. Une destination qui interpelle forcément puisqu'il s'agit du propriétaire du club de la capitale. Surtout que le transfert est presque deux fois plus élevé que la valeur estimée du milieu italien (50 M€ contre 30 M€) et que Paris avait besoin de beaucoup vendre pour entrer dans les clous du fairplay financier. Un vrai cadeau tombé du ciel, donc. Mais ce n'est pas le seul de ce mercato estival...

Pour résumer

Marco Verratti, Allan Saint-Maximin, Bradley Barcola... Plusieurs gros transferts de l'intersaison ont pu étonner. Et pour cause, il s'agissait d'arrangements entre amis. Voici les plus marquants, le premier étant le dernier réalisé, à savoir celui de Verratti au Qatar.