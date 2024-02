Violences à Brest, la Côte d'Ivoire récompense Clermont, Reims félicite ses supporters

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Via un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a remercié les supporters pour leur soutien face au RC Lens (1-1) dimanche : "Je tenais sincèrement et chaleureusement à vous remercie pour votre présence au stade dimanche. Nous travaillons avec ardemment, depuis plusieurs saisons désormais, pour enfin faire de Delaune un stade pétillant, acquis à la cause de nos Rouge et Blanc. 20.116 supporters présents, 4 tribunes copieusement garnies : vous avez plus que jamais répondu présents. Merci du fond du coeur. Ce succès, c'est le vôtre, c'est le nôtre. Si nos équipes planchent dès à présent sur les suites à donner à ce dispositif sur les grosses échéances qui nous attendent prochainement, un nouveau défi de taille en provenance du Nord se profile déjà : la réception du LOSC le samedi 2 mars à 17h. Je n'ai donc qu'une seule chose à vous dire pour conclure : peuple rémois, à toi de remettre ça !".

Espérons qu’une action similaire soit redéployée pour la réception de OM pour favoriser un Delaune en Rouge & Blanc pic.twitter.com/ZjLFi7M9ls — Reims VDT (@reimsvdt) February 20, 2024

Dimanche, lors de la victoire sur l'OM (1-0), la tribune Quimper du stade Francis-le-Blé était fermée. Ça n'a pas empêché des problèmes entre les ultras brestois et les forces de l'ordre. Selon les premiers nommés, il y aurait eu un "zèle excessif" des seconds, plus nombreux qu'à l'accoutumée vu l'identité des visiteurs. Il y aurait eu des violences avant la partie et des arrestations après. Le groupe Celtic Ultras 2001 a fait un appel aux témoignages afin de monter un dossier.

Les Merlus ont annoncé hier que le Moustoir avait fait le plein pour le derby face au FC Nantes samedi à 17h. Plus de 18.000 supporters sont donc attendus pour ce match très important dans la course au maintien entre le 15e lorientais et le 16e nantais, qui comptent le même nombre de points et la même différence de buts !

En grande difficulté sportive, le club auvergnat a reçu un chèque de 50.000€ de la part de la Fédération ivoirienne. Pourquoi ? Parce qu'en juin 2022, quand Clermont a accepté de libérer Emerse Faé, qui entraînait sa réserve, pour devenir adjoint du sélectionneur, Jean-Louis Gasset, les dirigeants auvergnats avaient imposé trois conditions : organiser un match amical à Clermont avant juin 2024, verser 25.000€ si la Côte d'Ivoire remporte la CAN et encore 25.000€ si Faé devient sélectionneur. Ces deux dernières conditions ont été remplies. Il fallait y penser ! Reste l'organisation du match amical...

C'est officiel, après des mois de négociations, sir Jim Ratcliffe est co-propriétaire de Manchester United. Il possède 27,7% des Red Devils. Et le fait qu'il soit aussi impliqué à Nice via Ineos pourrait poser problème la saison prochaine puisque le Gym et MU sont à la lutte pour une place européenne. Si les deux clubs se retrouvent dans la même compétition, il y aura un souci au niveau de l'UEFA. Le Daily Telegraph assure que le choix sera vite vu pour Ratcliffe, qui fera en sorte qu'Ineos se mette en retrait à Nice, sans forcément vendre le club.

D'après L'Equipe, l'entraîneur du SRFC, Julien Stéphan, devrait reconduire le même onze qu'à l'aller face à Milan. La seule incertitude concerne le joueur qui accompagnera Martin Terrier en attaque. Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri sont en balance. A San Siro, le premier avait été bien pris et s'était attiré des commentaires moqueurs de la presse italienne...

Accusé d'agression sexuelle par deux femmes dans son pays, le Japonais Junya Ito a porté plainte contre les victimes présumées et réclame 1,2 M€ de dommages et intérêts. Depuis le début, il jure que les deux femmes étaient consentantes. Les faits se seraient déroulés en juin 2023, après un match entre le Japon et le Pérou.

Le 20 octobre dernier, des supportrices du RC Lens s'étaient élevées contre des fouilles "trop poussées" à leur encontre au stade Océane. Huit d'entre elles avaient porté plainte pour "agression sexuelle". Mais celles-ci ont été classées sans suite par le procureur du Havre, Bruno Dieudonné. Un soulagement pour le président du HAC, Philippe Troussier : "Le tribunal médiatique s'est emballé un peu vite, la preuve en est la décision du procureur. Tout doit être fait pour éviter une catastrophe".

