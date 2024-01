Un ex talent du Stade Rennais vers Toulouse, des recrues à l'OGC Nice et au LOSC ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Still tance Diakhon

Vainqueur (3-0) contre Dinan-Lehon (N2) dimanche lors de son 32e de finale de Coupe de France, le Stade de Reims a pu compter notamment à un doublé de Mamadou Diakhon (18 ans). Un doublé que Will Still a salué tout en lançant une petite pique à son joueur. "Diakhon, de temps en temps, il faut lui mettre une claque derrière l'oreille pour qu'il se réveille et se rende compte du talent qu'il a. Aujourd'hui il a pu être décisif, mettre deux buts intéressants, félicitations à lui. Maintenant c'est bien de le faire en Coupe, il faut savoir aussi le traduire en Ligue 1, c'est pour ça qu'il est au club. On va l'accompagner, le pousser à pouvoir faire ça dans les matchs de Ligue 1". Du Still dans le texte !

Will Still a lancé une pique à son jeune joueur Mamadou Diakhon, pas forcément conscient selon lui de ses capacités.https://t.co/jj4R6Ucq5x — RMC Sport (@RMCsport) January 7, 2024

Martinez Lovell furieux après la qualification de Toulouse !

En conférence de presse à l'issue de la victoire de Toulouse sur la pelouse de Chambéry (3-0) en Coupe de France, Carles Martinez Novell, le coach toulousain, n'a pas manqué de pointer la prestation de son équipe. "C'est le pire match depuis mon arrivée", a-t-il glissé.

Mais aussi...

OGC Nice : Cho a vite choisi le Gym

Comme déjà évoqué ce week-end, l’OGC Nice serait proche de faire signer Mohamed-Ali Cho. Selon Mundo Deportivo, l’ancien attaquant du SCO d’Angers avait une clause de départ fixée à 90 M€ à la Real Sociedad, qui n'avait pas l'intention de le vendre mais n'a pas voulu faire obstacle à la volonté du joueur de rejoindre le Gym.

En effet, le joueur de 19 ans cherchait une porte de sortie et a présenté une proposition précise à ses actuels dirigeants, celle des Aiglons. En coulisses, Florent Ghisolfi se serait encore montré très convaincant pou finaliser ce dossier alléchant pour Francesco Farioli.

Toulouse FC : Gboho pour 2,5 M€ ?

Auteur sans doute de l'un de ses meilleurs débuts de saison (21 matches, 1 but, 3 passes décisives), Yann Gboho (22 ans) pourrait quitter le Cercle Bruges pour rejoindre Toulouse dans les prochains jours, comme annoncé par Le Parisien et confirmé par L'Équipe. Si les deux clubs sont en négociations autour d'un transfert estimé à 2,5 M€, le joueur a donné son accord. Son arrivée viendrait renforcer le secteur offensif des Violets, orphelins de Zakaria Aboukhlal, blessé au genou droit.

Et enfin...

Montpellier HSC : Der Zakarian, une fierté retrouvée

Vainqueur à Amiens en 32es de finale de la Coupe de France (2-1), Montpellier a mieux démarré l’année 2024 qu’il n’a fini la précédente. Même l’exigeant Michel Der Zakarian le dit haut et fort. « Ça fait plusieurs matches que l’équipe affiche une bonne attitude, on a retrouvé de l’agressivité défensive, on concède moins d’occasions, a-t-il analysé dans Midi Libre. Quand on est plus solide, on a la possibilité de marquer. »

LOSC : option d’achat au rabais pour Borges ?

Approché par le LOSC sur ce mercato, Gonçalo Borges pourrait arriver rapidement dans le Nord. Comme l’a déjà révélé Record, un accord aurait été trouvé pour l’ailier portugais du FC Porto, qui doit se rendre à Lille dans les prochaines heures et s'engager avec les Dogues. Auteur de 14 matchs pour 3 passes décisives cette saison, le joueur de 22 ans signerait dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat finalement estimée à 10 millions d’euros, selon O Jogo. Au départ, on parlait plutôt du double...

Podcast Men's Up Life