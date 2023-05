Will Still est dégoûté, le TFC lorgne un ancien du Real Madrid, Strasbourg sécurise un crack

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Will Still dégoûté de la faute d’Agbadou Vendredi soir, le RC Lens s’est imposé contre le Stade de Reims (2-1). Une défaite marquée par la faute incompréhensible de d’Emmanuel Agbadou dans la surface qui a permis l’égalisation à Przemysław Frankowski. Will Still a peu apprécié le geste de son défenseur. « Un suicide individuel et collectif. (sur la faute d’Agbadou) : je ne la comprends pas. Elle est embêtante, gênante. Cela fait partie du foot malheureusement. Il ne va nulle part le ballon en plus. Je ne comprends pas », a commenté le coach rémois sur Prime Vidéo. Strasbourg prolonge une pépite Le gardien de Strasbourg, Robin Risser (18 ans), a signé pour trois saisons supplémentaires avec le RCSA. Doublure de Matz Sels et international français U19, reste à savoir si le jeune joueur aura bientôt sa chance avec les Alsaciens. ✍️ 𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐑𝐢𝐬𝐬𝐞𝐫 𝐣𝐮𝐬𝐪𝐮'𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟕 !



Pur produit de la Racing Mutest Académie, notre jeune gardien de 18 ans a paraphé un nouveau contrat de 3 saisons supplémentaires !#RacingMutestAcadémie — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 12, 2023

Mais aussi...

TFC : les Violets sur un ancien du Real Madrid

Selon AS, Toulouse serait sur le point de recruter le milieu offensif espagnol César Gelabert. En fin de contrat avec Mirandés, ce joueur de 22 ans, formé au Real Madrid et qui a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives cette saison, serait très intéressé par le challenge violet, qui lui permettra notamment de disputer l'Europa League la saison prochaine. Lorsqu'il était au centre de formation du Real Madrid, il était présenté comme un futur grand mais il n'a pour le moment pas justifier ces promesses initiales.

AC Ajaccio : la trêve a plombé les Corses

Dans un entretien accordé à L'Equipe ce samedi, le milieu de terrain ajaccien Mathieu Coutadeur a estimé que le staff technique et son équipe avaient mal négocié la trêve de novembre-décembre imposée par la Coupe du monde. Notamment au niveau de la préparation athlétique : "La trêve fait partie des discussions. On l’a mal négociée. Si on bat Angers à la reprise, c’est dans une pénibilité totale. Cette trêve a constitué un tournant négatif car elle a provoqué une réelle cassure dans ce que l’on commençait à mettre en place. Sans montrer personne du doigt, la stratégie adoptée sur le plan physique aurait dû être différente. À partir d’Angers, on a à chaque fois eu l’impression de jouer contre des avions de chasse".

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

Thomas Salis

Rédacteur