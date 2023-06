Ligue 2 : ASSE - Valenciennes, sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

ASSE - Valenciennes se joue ce jour pour le compte de la 38ème journée de Ligue 2. Un match passionnant dont nous vous proposerons le direct commenté comme à chaque rencontre des Verts. En attendant, il faudra vous brancher sur la chaîne Prime Video à partir de 20:45 pour suivre la rencontre en direct.

Comment suivre le match sur Prime Vidéo

Voir le match sur Prime Vidéo, c'est facile. Pour cela, vous devez prendre l'abonnement Amazon Prime (49€ par an ou 5,99€ par mois), c'est sans engagement. Ensuite, il faut prendre le pass Ligue 1 (12.99€ par mois). C'est tout, après vous pouvez suivre les matchs sur votre télévision, ordinateur ou smartphone.



La Ligue 1 est plus belle que jamais cette saison. Et si vous hésitez, sachez que vous pouvez tester pendant 30 jours gratuitement le service Amazon Prime.



