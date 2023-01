ASSE : Batlles savoure mais voit un bémol à la victoire contre Laval

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

La victoire de l’ASSE hier à Geoffroy-Guichard face à Laval (1-0) sonne comme un vrai soulagement puisque cela fait donc deux matches d’affilée que les Verts sont invaincus, eux qui restaient sur quatre matches sans succès dont trois défaites.

« C’est tout un groupe qui a gagné et qui a mis beaucoup d’abnégation, a affirmé Laurent Batlles en conférence de presse. On devra passer par cela. Dans le jeu, il y a des choses à améliorer, je le sais, mais on avait avant tout un impératif de résultat. Ce soir (hier), l’important c’était de gagner. »

Avant le prochain déplacement de l’ASSE, lundi à Niort (20h45), le coach des Verts ne se sentait pas menacé. « On n’avait pas besoin d’être rassurés. On sait où on est, poursuit-il. On ne prend pas de buts et cette saison, c’est bon pour le moral. Les garçons ont été rigoureux et on va tenter de surfer là-dessus. »