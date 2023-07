ASSE, Girondins - Mercato : Livolant montre les dents

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que l'ASSE aurait formulé ce lundi une première offre à l'En Avant Guingamp pour s'attacher les services de Jérémy Livolant cet été, l'EAG aurait répondu à la négative à cette proposition. Une information confirmée par nos confrères du Progrès. Ces derniers annoncent surtout que le joueur de 25 ans n'aurait pas l'intention d’aller au clash avec ses dirigeants mais qu'il ne voudrait pas prolonger son contrat avec son club formateur.

Livolant commence à s'impatienter

Néanmoins, l’attaquant de l’EAG, désireux de rejoindre l’ASSE, commencerait à s’impatienter pour son avenir, lui qui n’a plus qu'un an de contrat et qui est également courtisé par les Girondins de Bordeaux.

Livolant ne souhaiterait pas prolonger à Guingamp selon @leprogres_asse !



Un départ est donc de plus en plus probable cet été. Reste à savoir quel sera la destination du joueur de 25 ans. pic.twitter.com/sHTs3zjHaE — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) July 19, 2023

