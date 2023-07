ASSE, Girondins : un improbable rebondissement pour la Ligue 2 à 19 clubs ?

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé les informations de L'Est Républicain, qui a confirmé ce que disait Romain Molina hier soir : Sochaux n'a pas réussi à redresser la barre financièrement. Ce club historique du championnat de France, qui a été à l'origine directe de sa création en 1932-33, devait trouver 22 M€ pour ne pas sombrer. La vente de joueurs a permis d'économiser entre 10 et 11 M€, selon le quotidien régional, mais cela n'a pas été suffisant. Les salariés du FCSM ont déjà été prévenus de la funeste destinée qui attend les Lionceaux. Deux scénarios s'offrent à eux : soit un repreneur injecte 8 M€ et ils repartent en National 1, soit ils déposent le bilan et c'est le National 3 qui les attend.

Amazon et beIN font pression sur la Ligue

Dans tous les cas, la Ligue 2 se retrouve à 19 clubs aujourd'hui. Les statuts de la LFP ne prévoient pas un repêchage dans ce genre de circonstances. Seulement, selon Le Dauphiné, "les diffuseurs de la L2, Amazon Prime et beIN Sports, poussent pour une compétition à 20 ou 21 clubs". Ce qui impliquerait donc le sauvetage d'Annecy, qui réclame depuis le 2 juin et la dernière journée de championnat d'être maintenus. Les Savoyards ont en effet été relégués après que Rodez se soit imposé sur tapis vert à Bordeaux (1-0), suite à l'agression d'un Ruthénois au bout de 25 minutes, après l'ouverture du score. Un dénouement sur lequel la LFP n'a pas voulu revenir malgré la colère d'Annecy. Mais la pression économique imposée par la diffuseur pourrait inciter la Ligue à revenir sur sa décision et à mettre un mouchoir sur son règlement...

