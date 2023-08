ASSE, Girondins : une décision terrible est tombée pour Sochaux !

Désireux de tenter une ultime manœuvre pour sauver le club, Romain Peugeot, le nouveau président du FC Sochaux-Montbéliard avait saisi le tribunal administratif de Paris en référé pour déjuger la décision du CNOSF.

D'après France Bleu Belfort Montbéliard, le recours du club doubiste a été rejeté... Ce qui signifie que Sochaux ne pourra pas repasser devant la DNCG et donc ni se maintenir en Ligue 2 ni bâtir un budget pour le National 1. On se dirige lentement mais sûrement vers un dépôt de bilan du club.

Si le Comex de la FFF a refusé de statuer ce matin sur l'avenir du FC Sochaux et donc le repêchage du FC Annecy en Ligue 2, le conseil d'administration de la LFP, qui se tient ce soir à Paris, ne devrait pas pouvoir changer l'inéxorable issue du dossier...

L'ultime recours de Sochaux pour se sauver et réintégrer la Ligue 2 a échoué. On se dirige vers un championnat à 20 équipes... mais avec Annecy. Une nouvelle terrible pour la région de Belfort et de Montbéliard, qui va perdre son institution.