ASSE : Krasso a mis tout le monde d'accord chez les supporters mais Larsonneur sonne la révolte

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

La cote de popularité d'un joueur de football se mesure bien souvent dans les boutiques de produits dérivés. Si le maillot floqué à son nom se vend bien, il est apprécié. Sinon... Dans son édition de ce mardi, Le Progrès révèle que le Stéphanois dont la tunique part le plus à Geoffroy-Guichard est, sans surprise, Jean-Philippe Krasso. Meilleur buteur et passeur des Verts, l'Ivoirien a porté l'équipe sur ses épaules lors de la première partie de saison. Et il demeure un joueur fondamental à la bonne marche de l'équipe, même après le mercato réussi de janvier.

Pour compléter le podium, on trouve Benjamin Bouchouari et Gautier Larsonneur. Deux surprises. Car le Belgo-Marocain est branché sur courant alternatif et n'a pas encore convaincu Laurent Batlles d'en faire un titulaire indiscutable. Quant au gardien, il n'est arrivé que cet hiver. Mais son talent n'a visiblement pas tardé à convaincre tout le monde dans le Forez, surtout après les échecs de ces dernières années au poste de gardien...