ASSE : un Vert a volé le Ballon d’Or à Lionel Messi !

En plein sacre de Lionel Messi au Ballon d’Or, hier soir à Paris, l’ASSE a poursuivi sa remontada en s’imposant à domicile contre Angers (2-0). « Le groupe avance avec un état d'esprit irréprochable. La victoire est intéressante, on a vu des actions, du jeu ... c'est important. Ce qui me plaît surtout c'est qu'il y a tout le monde dans le vestiaire, les blessés sont là, on sent qu'il y a quelque chose qui commence à se créer. Le plus dur c'est continuer », a fait savoir Laurent Batlles après la rencontre.

Un joueur stéphanois a particulièrement crevé l’écran hier soir : Léo Pétrot. « Fidèle au poste, il enchaîne, a noté notre correspondant Laurent Hess, avec la note de 8. Et cette fois, il a été carrément épatant, avec un sauvetage sur sa ligne devant Diony qui s'apprêtait à pousser le ballon dans les filets (35e), puis un but, du droit, pour faire le break, en s'arrachant. Le symbole de cette ASSE généreuse, c'est lui ! »

« Et si vous voulez pas vous lever, crier Pétrot »

Notre collègue ne s’y est pas trompé : l’ASSE l’a même carrément imaginé en Ballon d’Or au sortir du match sur X ! « Et si vous voulez pas vous lever, crier Pétrot, Pétrot, Pééééétrot… Allez vous coucher messieurs, dames ! », a craqué le community manager du club forézien hier soir. Un vent de folie a définitivement (re)gagné le Forez cette saison.

Et si vous voulez pas vous lever, crier Pétrot, Pétrot, Pééééétrot… Allez vous coucher messieurs, dames ! https://t.co/BaV6ZaztEx pic.twitter.com/7NwBBx5VB0 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 30, 2023

