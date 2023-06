ASSE - VAFC : la dernière des Verts à Geoffroy-Guichard déjà gâchée ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

L’ASSE va finir la saison en beauté. Demain soir, les Verts vont établir un nouveau record cette saison : le service billetterie du club forézien a déjà indiqué que plus de 33 000 billets avaient été vendus pour la venue du Valenciennes FC en clôture de la 38e et dernière journée de Ligue 2 (20h45). Pour un match sans enjeu, du moins pour l'ASSE, c'est à souligner.

Un chat noir des Verts présent dans le chaudron ?

En revanche, la fête pourrait être gâché sur le rectangle vert avec la présence d’un certain Abdelatif Kherradji au sifflet. L’officiel a déjà arbitré deux fois les Verts cette saison... pour autant de défaites : à Bastia (0-2) et plus récemment à Laval (1-2 avec un pénalty totalement imaginaire). Les supporters de l’ASSE auront néanmoins remarqué que, à chaque fois, c’était loin de Geoffroy-Guichard...