Bordeaux gagne, Sochaux et Metz suivent, la zone rouge se rapproche pour l'ASSE !

Parmi les résultats notables du soir, la victoire de Metz à QRM. Les Grenats tiennent la cadence de Sochaux et Bordeaux, qui se sont imposés difficilement dans leurs matchs respectifs face à Grenoble et contre Nîmes.

En bas de tableau, Rodez continue sa remontada à Amiens et sort de la zone rouge dans laquelle rentre Laval, battu sur le terrain de la lanterne rouge Niort. Dans le match de la peur, Pau a enfoncé Dijon et recolle aux Verts.

A 33 points, on retrouve un bloc de quatre équipes (ASSE, Annecy, VAFC, Pau). Il y a désormais cinq points entre le 17e et premier relégable (Laval, 31 points) et le trio composé de Dijon, Nîmes et Niort qui ferme la marche...

Les résultats :

Bordeaux 0-0 Nîmes

Annecy 1-1 Guingamp

Amiens 1-3 Rodez

Caen 2-1 Valenciennes

Niort 3-2 Laval

Dijon 0-1 Pau

Sochaux 1-0 Grenoble

Quevilly-Rouen 1-2 Metz

Paris FC 0-1 Bastia