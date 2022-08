Bordeaux lance sa saison à Rodez, Bastia se réveille... Tous les scores de la 2e journée de Ligue 2

SCORES FINAUX

Alors que l'ASSE n'a toujours pas gagné après son nul face à Nîmes (1-1), les Girondins et le SC Bastia se sont réveillés. Tout comme le Paris FC et Grenoble. Guingamp enchaîne un deuxième succès à Laval et prend provisoirement seul la tête. Tous les résultats des 8 matchs du soir en Ligue 2.