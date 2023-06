Le Havre champion et en L1, cauchemar Ã  Bordeaux, Metz et Annecy dans l'attente, bienvenue en L2 WTFÂ !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le Havre s'est fait une petite frayeur à cause d'un envahissement précoce de terrain, le HAC a finalement validé, avec 20 minutes de retard la descente en National 1 du Dijon de Pascal Dupraz, son accession en Ligue 1 ainsi que son titre de champion. Un seul but de Casimir a suffi au bonheur du club doyen (1-0). Le FC Metz, qui a battu Bastia (3-2), devra de son côté patienter pour savoir s'il pourra retrouver l'élite mais les Grenats sont dans des conditions plus que favorables car il faudrait une très large victoire de Bordeaux sur un match qui n'est pas certain de rejouer...

En bas de tableau, il y a aussi eu quelques coups de théâtre. Le Stade Lavallois, qui a retourné Amiens dans le money-time (2-1), se sauve in-extrémis comme Pau et Valenciennes. Pour le dernier relégué, il devrait s'agir d'Annecy, battu à Paris (0-1), mais cela dépendra également de ce Bordeaux – Rodez...

Décision lundi pour Bordeaux - Rodez

Une soirée très crispante marquée par des incidents à Nîmes et à Bordeaux où les rencontres ont été interrompues. Dans le Gard, les supporters nîmois ont provoqué un arrêt de 10 minutes en envoyant des fumigènes sur le terrain depuis l'extérieur du stade. Les gaz lacrymogènes de la police pour disperser la foule ont contraint l'arbitre à arrêter le match pendant une dizaine de minutes.

Au Matmut Atlantique, l'accident fut même encore plus grave avec une rencontre arrêtée à la 25ème minute après qu'un supporter soit rentré sur le terrain pour pousser le buteur ruthénois Luca Buades. Le joueur évacué par le Samu, le délégué a pris la décision de ne pas faire reprendre le match. Une défaite bordelaise sur tapis vert se précise... Mais elle n'est pas encore officielle ! Et forcément il y a un doute sur l'identité du dernier club relégué en National 1... Ainsi que sur la montée officielle du FC Metz.

La LFP tranchera lundi, lors d'une commission exceptionnelle, pour savoir si, oui ou non, ce match entre Bordeaux et Rodez doit être rejoué ou non. Pour rappel, les Girondins peuvent encore rattraper les Grenats en cas de large succès. Du côté de Bordeaux, on a déjà réagi à cette histoire rocambolesque : « Le club condamne fermement ce geste et entend faire défendre ses droits. Le club portera bien sûr plainte contre ce supporter ».

Tous les résultats

Le Havre 1-0 Dijon (Casimir)

FC Metz 3-2 SC Bastia (Sabaly, Maziz (x2); Bohnert, Schur)

Bordeaux 0-1 Rodez (Buades) (match arrêté)

ASSE 2-0 Valenciennes (Krasso, Bamba)

Amiens 1-2 Laval (P.Cissé ; Bobichon, Elisor)

Paris FC 1-0 Annecy (Lopez)

Pau FC 1-0 Caen (George)

Niort 2-3 Quevilly-Rouen (Zemzemi, Sagna ; Sidibé, Bangré (x2))

Nîmes 2-1 Sochaux (Tchokounté, Saïd ; Sissoko)

Grenoble 0-2 EA Guingamp (El-Ouazzani, Maubleu (csc))