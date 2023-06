Girondins, Dijon... Les recours vont pleuvoir dans les prochains jours en Ligue 2 !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Si la saison de Ligue 2 s'est finie dans un scénario dingue avec trois rencontres interrompues et une arrêtée définitivement (Girondins de Bordeaux – Rodez), les Commissions des Compétitions et de Disciplines vont avoir beaucoup de travail au moment de se réunir lundi au siège de la LFP.

En effet, s'il est probable que le match de Bordeaux ne reprendra pas du fait des manquements graves au niveau de la sécurité avec l'intrusion d'un supporter qui a frappé Lucas Buades, Gérard Lopez a déjà fait savoir qu'il épuisera tous les recours possibles et imaginables pour permettre au match (arrêté à la 25ème minute sur l'ouverture du score de Rodez) d'aller à son terme. Pour l'instant, Rodez a décidé de garder son calme mais ce n'est sans doute pas sur le seul terrain qu'il y aura un coup de chaud.

Dijon refuse aussi d'entériner le résultat au Havre...

Au Havre, parce que les supporters normands sont rentrés sur le terrain pour célébrer la montée 15 secondes trop tôt, Dijon tente de son côté de jouer la carte de la victoire sur tapis vert. Les Icaunais ont refusé de revenir sur le terrain malgré la demande de Monsieur Lissorgue et ont effacé leur tweet prononçant la fin du match (et donc leur relégation). Preuve que les Bourguignons ne reconnaissent pas le résultat du soir et tenteront eux aussi de faire sanctionner les Havrais... Définitivement un vendredi soir de fous (et de foot!).