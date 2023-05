Girondins : un ancien du FC Barcelone bien connu de l'ASSE pour succéder à Guion ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le 13 octobre dernier, le Stade de Reims avait annoncé le départ d'Oscar Garcia et son remplacement par son adjoint, Will Still. L'entraîneur espagnol vivait un drame familial avec la maladie de sa fille, qui l'obligeait à de constants aller-retour en Espagne. Malgré tous ses efforts, l'ancien joueur du Barça a eu la terrible douleur de perdre son enfant à la mi-novembre. Un deuil qu'il vit auprès des siens depuis. Mais selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, Oscar Garcia serait prêt à reprendre du service cet été.

Guion fragilisé par la pauvreté du jeu bordelais

Il aurait des contacts en Championship, notamment à Swansea, mais également en Belgique et en France. Et l'insider Mohamed Toubache-Ter a immédiatement parlé de Bordeaux en commentaire du tweet de Romano. Les Girondins sont en passe de retrouver l'élite mais c'est peu dire que leur jeu est laborieux alors qu'ils ont le meilleur effectif, et de loin, de la division. David Guion pourra ne pas suivre le FCGB en Ligue 1. Oscar Garcia, qui a connu une expérience catastrophique à Saint-Etienne en 2017-18 et une autre plus réussie en Champagne (2021-22), lui succèdera-t-il ?

La fiche des Girondins de Bordeaux

