L’ASSE galère, les Girondins relégables… Le classement complet de L2 après 17 journées

Si l’ASSE a encore glissé d’une place (8ème) après sa défaite contre Guingamp (1-3), le train avance encore bien devant avec le SCO Angers (victorieux 1-0 de Grenoble) et qui a profité de la défaite de Laval à Ajaccio (0-2) pour prendre la pole. Dans le Top 5, l’AJ Auxerre et Pau, victorieux à Concarneau (2-1) et contre Valenciennes (3-1) continuent de creuser l’écart. A l’inverse, Bordeaux perd à QRM (2-3) et plonge dans la zone rouge. Cela va beaucoup mieux en revanche pour l’ESTAC, qui a battu Amiens (2-0) ainsi que pour le Paris FC, tombeur de Rodez (2-0). Le carton du soir est à mettre au crédit de Bastia, auteur d’une manita à Dunkerque (5-0).

Le classement complet :

✊ @AngersSCO nouveau leader de cette @Ligue2BKT passionnante 😍 !



Alors, à quel rang se trouve votre club préféré 👀 ? pic.twitter.com/09LjhBij0T — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) December 5, 2023

