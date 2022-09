Ligue 2 : l'ASSE retrouve la zone rouge, Bordeaux n'est pas resté leader longtemps

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

C’est un sale samedi pour l’ASSE. En plus d’avoir perdu au Roudourou contre Guingamp ce samedi (2-1), les Verts dégringolent de la 15e à la 18e place de Ligue 2, synonyme de zone rouge, avec 7 points, après que tous les matchs de la 9e journée aient été joués ce samedi soir.

De son côté, Bordeaux, un temps leader de Ligue 2 après sa victoire contre Dijon (2-1) samedi après-midi, descend sur la troisième marche du podium, avec 17 points, à cause des victoires de Sochaux et du Havre dans la soirée, respectivement contre Nîmes (3-1) et Annecy (2-0).