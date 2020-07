FC Nantes, RC Lens – Mercato : Guillaume Gillet a trouvé son nouveau club (officiel)

true

En fin de contrat au RC Lens, Guillaume Gillet rentre en Belgique. Il s’est engagé ce lundi avec Charleroi.

Non conservé par le RC Lens après deux belles saisons en L2 qui se sont conclues par une remontée, Guillaume Gillet n’entendait pas pour autant mettre un terme à sa carrière. Et à 36 ans, l’ancien attaquant reconverti milieu de terrain, également passé par le FC Nantes et Bastia, a choisi de rentrer en Belgique.

Lui qui a évolué dans pas moins de cinq clubs belges au début de sa carrière (Liège, Visé, Eupen, La Gantoise, Anderlecht) va en découvrir un sixième : Charleroi, ancien club de Victor Osimhen (LOSC). C’est officiel depuis ce lundi. Les Zèbres ont terminé 3es du dernier championnat et ont de grandes ambitions pour les années à venir. Les négociations avec Gillet seraient bien avancées. Gillet avait quitter la Belgique (Anderlecht) il y a quatre ans.