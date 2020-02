Le Havre – RC Lens (0-0) : Gillet tire des enseignements positifs

false

Le RC Lens a ramené un bon match nul du Havre ce vendredi lors de la 22e journée de Ligue 2). Un résultat qui permet au RCL de maintenir le HAC à 7 points mais aussi de prendre un point supplémentaire d’avance sur le 3e, l’AC Ajaccio, battu à Châteauroux (0-1), qui compte désormais 4 points de retard.

Dans L’Equipe, Guillaume Gillet a fait part de sa satisfaction. « Quand on a su en rentrant aux vestiaires que nos concurrents directs avaient perdu, on s’est dit que ce point pris n’était finalement pas une mauvaise affaire. Le match aurait pu basculer des 2 côtés. Il nous a juste manqué un peu de tranchant dans la surface adverse. »

Et à au Belge de relever les progrès du RCL. « Je trouve qu’on a fait très bonne figure. C’était un match intense. Cela confirme notre progression. Nous sommes de plus en plus solides. Le but refusé ? Cela peut arriver. C’est comme ça. Cela profite aux Lensois, tant mieux pour eux. L’arbitre peut se tromper. Ce qui est un peu rageant c’est qu’à l’aller ils doivent finir à 9 et terminent à 11. Ils s’en sortent bien mais je n’arriverai pas à râler. C’est quand même compliqué à juger. En face, c’est une armada, c’est costaud. On a concédé très peu d’occasions, nous en avons aussi obtenu quelques unes. Il y a des progrès, même si on ne fait que nul. »