RC Lens : le calendrier de Ligue 1 2020-21 révélé, les dates à retenir

Promu en Ligue 1 cette saison, le RC Lens vise un maintien rapide au sein de l’élite. Découvrez le calendrier des Lensois.

Ce jeudi, la LFP a rendu public le calendrier du Championnat de France de Ligue 1. Le RC Lens, promu en Ligue 1, retrouvera une affiche de gala pour son premier match à Bollaert-Delelis.

Dès la 2e journée, les hommes de Franck Haise rencontreront le… PSG ! Les Champions de France débarqueront dans l’Artois le 30 août. Cinq journées plus tard, les Lensois joueront le derby du Nord face au rival Lillois, à Pierre-Mauroy. Un match qui s’annonce chaud entre les voisins.

La phase retour réserve une fin de saison terrible pour les Sang et Or. Après la réception de l’OM le 3 février (23e journée) et de l’OL le 4 avril (31e journée), le mois de mai s’annonce dantesque. Avec la réception du PSG (35e journée), le derby face au LOSC (36e) et la réception de Monaco en clôture, le RC Lens serait inspiré d’avoir déjà assuré son maintien avant le mois de mai…

Les grandes affiches de la saison 2020-2021 du RC Lens :

2e journée (30 août*): Lens – PSG

Lens – PSG 7ème journée (17 octobre*): LOSC – Lens

LOSC – Lens 35e journée (2 mai*): PSG – Lens

PSG – Lens 36ème journée (9 mai*): Lens – LOSC

*Les dates sont possibles de changer selon les diffuseurs.