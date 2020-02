LOSC – Mercato : Luis Campos garde un œil sur le RC Lens

true

Le RC Lens n’y arrive plus. Déjà défaits à Châteauroux lundi dernier, les Sang et Or se sont lourdement inclinés samedi à Bollaert devant une équipe du SM Caen très opportuniste (1-4). Philippe Montanier n’avait pas masqué son dépit après la rencontre et ne peut plus occulter la mauvaise passe de son équipe depuis le début de l’année 2020.

Conscient de ce trop-plein d’ondes négatives, le coach du RC Lens a encouragé ses joueurs à se laver la tête pour penser à autre chose et revenir plus déterminés que jamais lundi prochain contre le Paris FC (27e journée, 20h45).

Campos à Bollaert pour RC Lens – SM Caen

Cela ne répond pas à cette interrogation : que faisait Luis Campos dans les tribunes de Bollaert samedi ? Selon Lensois.com, le conseiller du LOSC au recrutement est en effet venu en voisin assister à cette rencontre de Ligue 2. « Rien n’indique s’il est venu prendre des renseignements spécifiques mais les Caennais ont sans doute dû plus lui taper dans l’œil que les Sang et Or », glisse le site dédié au RC Lens.