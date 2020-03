Paris FC – RC Lens (0-2) : Haise décrypte son premier coup tactique

true

Victorieux du Paris (2-0) hier soir à Charléty, Franck Haise n’est que le deuxième entraîneur du RC Lens débarqué en cours de saison à connaître la victoire pour son premier match au XXIe siècle. Et pour ce faire, l’ancien coach de la réserve avait réservé une petite surprise à son homologue, René Girard, en alignant un 3-5-2 au lieu du 3-4-3 habituel.

Il s’en est expliqué sur le site de la Ligue 2 : « On se devait de créer du lien entre nos milieux, y compris les pistons et nos joueurs offensifs, notamment nos 2 attaquants. Je voulais des attaquants plus proches les uns des autres, ça répondait à ça. Ils ont beaucoup pesé et il y a eu l’apport de Tony Mauricio entre les lignes, avec cette proximité souvent entre les 3 ».

« Ils ont pu peser même sur le jeu plus direct parce qu’on savait que c’était une équipe qui venait parfois chercher très haut et faisait avancer ses latéraux. Il fallait qu’on soit aussi capables de les tenir sur un jeu plus direct et ils l’ont très bien fait. » Et voilà comment le RC Lens s’est remis à gagner, a repris la 2e place tout en se replaçant à quatre longueurs du leader lorientais !