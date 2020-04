RC Lens : Arnaud Pouille a un bon pressentiment pour la montée

true

Le directeur général des « Sang et Or » pense que la montée sera au bout du chemin tortueux pour son club, après plusieurs années d’insuccès.

Maintenant que le Premier Ministre, Edouard Philippe, a annoncé que la saison 2019/20 ne reprendrait pas, les dirigeants des clubs de L1 et de L2 doivent s’entendre sur les classements finaux des deux championnats. Et donc s’accorder sur l’identité des promus et des relégués, s’il y en a. Interrogé sur le sujet par France 3, le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, se montre optimiste.

« Cela a, je pense, surpris tout le monde. On avait travaillé sur des scénarios de reprise. Cela a été une décision courageuse car elle génère des incertitudes mais il n’y avait plus la sérénité requise pour reprendre. Jouer à huis clos ? A Lens, on a une attache particulière avec nos supporters qui s’étaient prononcés contre une reprise sans public. S’il avait fallu jouer à huis clos, nous l’aurions fait, mais on préfère toujours avoir nos supporters avec nous. »

RDV demain à 12h sur la page Facebook de @FLU_Officiel pour la 22e vente aux enchères ! C’est un « guerrier » comme on les aime au Racing… Pas trop difficile pour cette avant dernière vente aux enchères 😉 Qui est-ce ?#EncheresSolidaires #rclens@institutpasteur pic.twitter.com/lZ7OA0qVMZ — Racing club de Lens (@RCLens) April 29, 2020

« Concernant la montée, je n’ai pas la réponse. Il va falloir attendre encore un peu. Il y a des décisions à prendre concernant l’arrêt, la LFP attend la confirmation écrite, puis il y aura un conseil d’administration de la Ligue qui va devoir se réunir pour statuer, sachant que le président de la FFF s’est prononcé mardi soir. Si je suis optimiste ? On est légalistes, le président de la FFF a fait valoir qu’il fallait prendre en compte le mérite sportif… Ce sont des bons signaux. L’UEFA l’a aussi dit sur des sujets qui concernent des clubs plus huppés. On attend, comme tout le monde, et on verra. Sur les 3 dernières années, on s’est fait sortir à la dernière seconde pour la montée, puis l’an dernier sur les 10 dernières minutes avec des faits de jeu un peu bêtes. On a une histoire compliquée avec cette montée, on espère que c’est la bonne année. »