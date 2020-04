RC Lens : Arnaud Pouille en dit plus sur le projet de Joseph Oughourlian

true

Dans L’Equipe, le directeur général du RC Lens s’est exprimé sur l’augmentation du capital du club artésien.

Une augmentation de 30 M€ du capital sur 5 ans est programmée au RC Lens, actuel 2e de L2 derrière le FC Lorient, et dans L’Equipe, Arnaud Pouille a expliqué l’initiative de Joseph Oughourlian. « L’actionnaire voulait envoyer un signe fort, anticiper les saisons à venir et s’engager dans la durée. Dire « je suis là » et « je rassure tout le monde » », a confié le DG lensois.

Et à lui d’expliquer plus en détails l’état des finances du club et ses perspectives : « Bien sûr, nous devions passer devant la DNCG le mois prochain et présenter nos comptes de la meilleure des manières. Ce que nos efforts et notre gestion rigoureuse depuis trois ans devaient nous permettre de faire. Mais notre actionnaire a été assez exemplaire en effaçant l’ensemble des dettes du club et en pérennisant son investissement. Ce qui a pour conséquence qu’il abandonne son droit à remboursement. Et s’engage à mettre plus pour avancer. Un des effets connexes est que nous deviendrons ainsi éligibles aux Prêts Garantis par l’État (PGE) grâce à cette situation saine, et non pas par opportunité ou aubaine. »

Un prêt que les dirigeants du RCL devront bien sûr rembourser… « Cela va concerner des sommes comprises entre 4 à 5 M€. Et je rappelle que c’est un prêt qu’il faudra donc rembourser. Nous n’abusons pas des aides publiques liées au Covid. Par exemple, nos joueurs ne sont pas complètement au chômage partiel car nous conservons un lien de subordination actif sur eux afin de suivre leur entretien physique. »