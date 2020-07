RC Lens, ASSE : des convoitises révélées pour deux pépites des Sang et Or et des Verts ?

true

S’ils auront peut-être du mal à se créer du temps de jeu avec le RC Lens et l’ASSE, Bilal Benkhedim et Adam Oudjani restent suivis de près.

Ils évoluent tous deux à un poste de milieu offensif où une recrue importante est arrivée. Au RC Lens, Oudjani a vu Gaël Kakuta s’engager avec les Sang et Or. Du côté de l’ASSE, Claude Puel a obtenu sa grande priorité Adil Aouchiche, forcément un frein à l’éclosion de Bilal Benkhedim.

Mais pourtant, ces deux joueurs sont très surveillés par ailleurs. Selon France Football, la fédération algérienne de football se montre de plus en plus confiante à l’idée d’obtenir des accords de binationaux afin de jouer avec la sélection algérienne. Le président de la fédération Kheireddine Zetchi l’a même assuré : «Plusieurs joueurs binationaux vont jouer pour l’Algérie».

Selon le site de l’hebdomadaire, cinq joueurs plairaient particulièrement de l’autre côté de la Méditerranée. Bilal Benkhedim et Adam Oudjani figurent donc dans cette liste au même titre que Yasser Larouci (Liverpool), Yanis Hamache (OGC Nice) et Saïd Arab (Paris FC). Reste à voir si l’ASSE et le RC Lens leur offrira le temps de jeu suffisant pour séduire un peu plus, où s’il faudra passer par la case prêt… ou départ.