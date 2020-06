RC Lens, ASSE, FC Nantes, OM, Reims – Mercato : le dossier Grbic tourne au poker menteur

true

Nombreux sont les clubs de Ligue 1 impliqués dans le dossier Adrian Grbic. Mais entre Clermont et le RC Lens, l’ASSE ou Brest, la partie est serrée…

Parmi les gros enjeux du Mercato en Ligue 1 depuis quelques semaines, Adrian Grbic figure en bonne place. Le buteur autrichien de Clermont plaît beaucoup et de nombreux clubs sont sur sa trace. Le RC Lens, l’ASSE, l’OM ou le FC Nantes ont déjà été cités… entre autres.

En ce moment, les Sang et Or semblent plutôt à la bataille avec Brest ou Lorient. Mais le dossier semble connaître un coup de frein. Et pour cause puisque d’après le journaliste Manu Lonjon, qui s’est confié sur son Live Twitch, une sortie de partie de poker menteur se serait installée.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Clermont espère qu’un club arrive et pose entre 8 et 10 millions. Les clubs qui essaient de le faire comme Lens, Brest, Lorient se disent eux qu’il ne vaut pas plus que 5-6 millions… C’est un peu un coup de bluff. Clermont veut une grosse offre et ces clubs espèrent qu’elle ne vienne pas pour que le prix descende… » Reste à voir désormais à qui profitera l’issue de ce dossier.