RC Lens, ASSE, RC Strasbourg – Mercato : Gaël Kakuta (Amiens) a vraiment la côte chez les Sang et Or

true

Alors qu’il est dans le viseur du RC Lens, le meneur d’Amiens Gaël Kakuta est plébiscité par les supporters du RCL.

Gaël Kakuta ne devrait pas accompagner Amiens en L2.. Formé à la Gaillette d’où il était parti à 16 ans pour tenter sa chance à Chelsea, le milieu de terrain est notamment dans le viseur de l’ASSE et du RC Lens, lui qui n’a jamais porté le maillot Sang et Or chez les pros.

🌟⏳ Hoy se cumplen 14 años del último partido de Zidane como jugador del @RealMadrid en el Bernabéu.#RMFansEnCasa | #RMHistory pic.twitter.com/NXi7EOVAKf — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 7, 2020

Un retour au bercail est envisagé et à en croire un sondage réalisé par le site Lensois.com, les supporters Sang et Or le verraient d’un bon œil. « Vous êtes ainsi 74% (1 551 votes) à vous montrer favorables à l’idée d’un retour du joueur formé à la Gaillette contre 26% (550 votes) à vous y opposer », révèle ebn effet le site consacré au RCL, ce vendredi.