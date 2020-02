RC Lens : Banza privilégié sur Sotoca au poste d’avant-centre ?

true

Le RC Lens a eu une excellente idée en s’imposant mardi à Bollaert face à l’ESTAC (1-0). Avec ce succès acquis grâce à la vista de Corentin Jean, les Sang et Or n’ont pas vécu dans le doute cette semaine à la Gaillette. Et pour cause, ils ne rejoueront que lundi contre Grenoble en clôture de la 24e journée de L2 (20h45).

Montanier n’est pas inquiet pour Banza

D’ici là, Philippe Montanier aura le temps de travailler avec un groupe de plus en plus réceptif à son message. Simon Banza en fait partie même s’il n’est pas en réussite ces derniers temps. « C’était son premier match titulaire en 2020 (ndlr : il était suspendu pour les 2 premières rencontres) et on voit bien qu’il y a des petits coups de rein et des prises de balle un peu moins efficace que d’habitude », a commenté l’entraîneur du RC Lens après la victoire devant Troyes.

Sotoca passe derrière en 9 ?

Banza (23 ans) pourrait avoir sa chance plus tôt que prévu. Selon un sondage publié sur le site Lensois.com, 51% des personnes interrogées estiment que le jeune attaquant des Sang et Or devrait être titularisé au poste d’avant-centre contre Grenoble. Seulement 38% des votants préfèreraient voir débuter Florian Sotoca en pointe.