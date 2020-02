RC Lens : Boli a fait une petite infidélité au Racing

true

En cette période compliquée pour le Racing Club de Lens, qui vient de changer d’entraîneur puisque Philippe Montanier a été remplacé par Franck Haise, qui dirigeait auparavant la réserve, les joueurs n’oublient pas pour autant leurs devoirs en dehors du terrain.

Ainsi, l’ailier gauche Charles Boli a rendu une petite visite aux jeunes joueurs du Stade Béthunois, qui participent à un stage. Le fils de Roger s’est prêté au jeu des photos et des autographes avec une gentillesse qui a ravi les gamins, tout à leur joie de côtoyer un professionnel du Racing, qui plus est rejeton d’une légende « sang et or ».

Charles Boli a rendu une visite appréciéeau Stade Béthunois et aux jeunes qui participent actuellement à un stage. (Photo Stade béthunois). #RCLens pic.twitter.com/BTSOqbBrrO — Lensois.com Live (@LensoisComLive) February 27, 2020

Dans ce genre de démarche se trouve certainement la popularité immense du Racing Club de Lens dans tout le nord de la France. Un exemple que les autres clubs français seraient bien inspirés de suivre…