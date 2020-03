RC Lens : Bollaert, Les Corons… Bourigeaud marqué au fer rouge

false

Originaire de Calais et formé au RC Lens, Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais, 26 ans) reste piqué par la culture de son ancien club. En effet, dans un entretien à « France Football », le milieu de terrain du club breton a une nouvelle fois clamé son amour pour le peuple Sang et Or et ce stade Bollaert-Delelis qu’il aime tant.

« Des frissons quand j’entends les Corons »

« Dès qu’on met un pied à Bollaert, vu l’ambiance, on ne peut qu’aimer et devenir supporter. Mais je n’avais jamais vu de match du RC Lens au stade avant d’entrer au centre de formation, car mes parents n’avaient pas les moyens de me payer des places. Aujourd’hui, même si j’ai quitté le club depuis trois ans, je le suis à la télé et j’ai toujours autant de frissons quand j’entends les Corons. Ça me rappelle ces moments où on retournait sur la pelouse. En tribune, les Corons, c’est impressionnant mais sur le terrain, l’émotion est vraiment particulière », a expliqué le Nordiste.

Depuis son départ il y a trois ans, Benjamin Bourigeaud n’a toujours eu l’occasion de croiser le fer en Ligue 1 avec son ancienne formation. Peut-être en 2020-2021 si la saison va à son terme et que le Racing parvient enfin à retrouver l’élite avec son extraordinaire public…