RC Lens : Cahuzac écarte une raison à la mauvaise passe « sang et or »

Quatre nuls et une victoire, tel est le bilan du Racing Club de Lens en ce début d’année 2020. Conséquence première : le FC Lorient a pris quatre points d’avance en tête du classement. Même si les « Sang et Or » conservent cinq longueurs d’avance sur le 3e, l’AC Ajaccio, l’heure est à l’analyse de ce qui ne va pas.

Le milieu de terrain Yannick Cahuzac a commencé par évacuer le problème physique : « Il ne faut pas chercher de fausse excuse. On travaille bien physiquement. Il faut bien travailler sur la vidéo, pointer du doigt ce qui n’a pas été pour que ça ne se reproduise plus ».

« Le terrain difficile ? Il l’était pour les 2 équipes, même si c’est toujours plus difficile quand on veut faire le jeu que quand on doit défendre. Mais vraiment, il ne faut pas se chercher d’excuse. On n’a pas été bons, on n’a pas été bons… On va maintenant essayer de récupérer ces points perdus à l’extérieur. »