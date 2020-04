RC Lens : Cahuzac ne se trouve pas d’excuses pour sa réputation rugueuse

true

Yannick Cahuzac, le milieu de terrain du RC Lens, est régulièrement précédé d’une réputation sulfureuse. Ce qu’il ne peut pas nier.

Dans une interview accordée au site du RC Lens et relayée par Lensois.com, Yannick Cahuzac revient sur la réputation de « boucher » qui l’accompagne depuis de longues années sur les terrains de France.

S’il estime avoir été victime d’injustice à quelques reprises, Cahuzac ne se cache pas néanmoins derrière cela, et assume un engagement parfois à la limite. « Il n’y a pas de fumée sans feu. A un moment donné, quand on prend autant de cartons, on ne peut pas se trouver d’excuses. Après je pense qu’il y a aussi cette image qui me colle à la peau, cette réputation et celle de Bastia qui font que j’ai pris certains cartons immérités. Ce n’est pas quelque chose dont je suis fier. Je ne me la raconte pas en disant que j’ai pris x cartons. Cela fait partie de ma carrière. J’ai tellement envie de réussir que parfois j’ai du mal à me contrôler et j’essaye de régler des problèmes qui ne me concernent pas. Je peux aussi être submergé par mes émotions. Et puis j’ai aussi un jeu engagé. Je pense que c’est un tout. »

Néanmoins, celui qui a été promu capitaine du RC Lens a également tenu à souligner son amélioration sensible dans le domaine depuis quelques temps. « J’ai fait beaucoup de progrès depuis quelques années. Inconsciemment, je pense que certains arbitres veulent m’avertir pour me calmer. Et puis c’est plus « facile » de réprimander un Cahuzac qui comptabilise pas mal de cartons qu’un jeune joueur. Honnêtement, j’ai d’excellentes relations avec beaucoup d’arbitres. »